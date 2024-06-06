РФПИ: Европа потеряет до 1 трлн евро от снижения поставок газа из России

«Это связано не только с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности, но это связано еще с тем, что очень большие индустриальные потери в Европе, которые оцениваются от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран», – цитирует агентство Дмитриева.