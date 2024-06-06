РФПИ: Европа потеряет до 1 трлн евро от снижения поставок газа из России
К концу 2024 г. потери Европы от сокращения поставок газа из России составят 1 трлн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
По словам Дмитриева, с начала года потери европейских стран уже достигли 700 млрд евро.
«Это связано не только с тем, что СПГ-газ более дорогой и надо инвестировать дополнительно в СПГ-мощности, но это связано еще с тем, что очень большие индустриальные потери в Европе, которые оцениваются от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран», – цитирует агентство Дмитриева.
28 мая был опубликован доклад Международного валютного фонда (МВФ) «Повышение энергетической безопасности от усиления мер Европы по борьбе с изменением климата», согласно которому Евросоюз может полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России к 2030 г. Сообщалось, что доля российского газа в импорте ЕС резко снизилась с 41% в 2021 г. до 15% за первые 10 месяцев 2023 г.
21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. Согласно документу, Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.
При этом 7 мая сообщалось, что РФ увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. За четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд куб. м газа.