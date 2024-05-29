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МВФ: ЕС может полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году

Ведомости

Евросоюз может полностью отказаться от импорта энергоресурсов из России к 2030 г., следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Повышение энергетической безопасности от усиления мер Европы по борьбе с изменением климата». Для анализа использовались данные Евростата.

Доля российского газа в импорте ЕС резко снизилась с 41% в 2021 г. до 15% за первые десять месяцев 2023 г., отмечают аналитики. ФРГ, в частности, переориентировала импорт из России (65% в 2021 г.) на Норвегию (рост с 19 до 60%).

«В число других стран, в которых наблюдалось снижение импорта российского газа более чем на 15%, входят Хорватия, Эстония, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Польша, Португалия и Швеция», – говорится в документе. В базовом сценарии МВФ к 2030 г. европейские страны постепенно откажутся от всех оставшихся видов российского ископаемого топлива.

21 мая Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, в рамках которой планируется разрешить странам-участницам приостанавливать с 2026 г. поставки природного газа из России и Белоруссии. В документе говорится, что Еврокомиссия с 2026 г. должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

При этом в начале мая стало известно, что РФ увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении. Это следовало из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В апреле поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» увеличились на 15% в годовом выражении до 1,23 млрд куб. м, или 40,9 млн куб. м в сутки. Это ниже, чем в марте (46,1 млн куб. м в сутки), но рекорд для апреля с момента запуска этого газопровода в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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