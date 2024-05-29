МВФ: ЕС может полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году

В апреле поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» увеличились на 15% в годовом выражении до 1,23 млрд куб. м, или 40,9 млн куб. м в сутки. Это ниже, чем в марте (46,1 млн куб. м в сутки), но рекорд для апреля с момента запуска этого газопровода в 2020 г.