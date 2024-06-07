«Газпром» подписал контракты о долгосрочных поставках газа в Среднюю Азию

«Газпром» ищет возможности диверсифицировать направления сбыта из-за падения продаж в странах Евросоюза (ЕС) в 2022-2023 гг., что негативно влияет не только на экспорт, но и на объемы добычи газа в России. В прошлом году, по данным Минэнерго, общая добыча газа в стране снизилась на 5,5% к уровню 2022 г. до 636,9 млрд куб. м, а экспорт трубопроводного газа упал на 30% до 99,6 млрд куб. м. Такое снижение произошло из-за сокращения поставок в Европу.