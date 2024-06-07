«Газпром» подписал контракты о долгосрочных поставках газа в Среднюю Азию

«Газпром» подписал контракты о долгосрочных поставках газа в Среднюю АзиюДля увеличения экспорта по этому направлению потребуется модернизация газопроводов
«Газпром» и казахстанская госкомпания Qazaqgaz подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия договоров – 2025-2040 гг. Соглашения подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления АО «НК Qazaqgaz Санжар Жаркешов.
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что для обеспечения транзита предусматривается расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» и реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана.
С правительством Казахстана «Газпром» подписал план мероприятий (дорожную карту) по подготовке объектов магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр – IV» для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан. Подписи под ним подставили Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Помимо этого, «Газпром» 7 июня заключил с Минэнерго Киргизии долгосрочные контракты на поставку природного газа в эту республику. Поставки по новым контрактам также будут осуществляться в 2025-2040 гг.
Также были подписаны долгосрочные контракты на поставку газа между ООО «Газпром Кыргызстан» и крупными потребителями топлива в Киргизии – ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».
«Газпром» начал поставки газа в Узбекистан в начале октября прошлого года. Контракт на поставку топлива в республику транзитом через территорию Казахстана компания заключила еще в июне 2023 г., они были подписаны также в ходе ПМЭФа.
Двухлетний контракт между «Газпром экспортом» (дочерняя компания «Газпрома») и компанией «Узгазтрейд» (единый оператор магистральной газотранспортной системы Узбекистана, выполняющий функции по покупке и реализации газа) предусматривает поставки российского газа с 1 октября 2023 г. в объеме 9 млн куб. м в сутки. Годовой объем поставок – 2,8 млрд куб. м. При этом Узбекистан, как писали «Ведомости», планирует постепенно увеличивать объемы закупок российского газа и довести их до 32 млн куб. в сутки, что эквивалентно 11,7 млрд куб. в год (см. публикацию от 22 февраля).
Миллер анонсировал подписание долгосрочных договоров на поставку и транзит газа с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией в ноябре прошлого года в ходе Петербургского международного газового форума.
Замминистра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев в марте 2024 г. уточнял, что республика обсуждает с «Газпромом» импорт более 500 млн куб. м российского газа в год.
Мощность газопроводной системы «Средняя Азия – Центр» составляет около 50 млрд куб. м в год. В советское время она использовалась для транспортировки газа с месторождений Узбекской и Туркменской ССР в центральные районы страны, но сейчас работает в режиме реверсных поставок.
«Газпром» ищет возможности диверсифицировать направления сбыта из-за падения продаж в странах Евросоюза (ЕС) в 2022-2023 гг., что негативно влияет не только на экспорт, но и на объемы добычи газа в России. В прошлом году, по данным Минэнерго, общая добыча газа в стране снизилась на 5,5% к уровню 2022 г. до 636,9 млрд куб. м, а экспорт трубопроводного газа упал на 30% до 99,6 млрд куб. м. Такое снижение произошло из-за сокращения поставок в Европу.
Выручка «Газпрома» по МСФО в 2023 г. снизилась на 27% до 8,5 трлн руб. При этом компания впервые с 1999 г. получила чистый убыток, размер которого стал максимальным в ее истории – 629,1 млрд руб. (в 2022 г. компания заработала 1,2 трлн руб. чистой прибыли). На фоне падения экспорта в ЕС и доходов от него «Газпром» стремится увеличить поставки на внутренний рынок, а также прокачку газа в страны Азии.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что в оптимистичном сценарии потенциал увеличения экспорта «Газпрома» в Среднюю Азию до 2040 г. относительно уровня до начала СВО на Украине составляет 20-25 млрд куб. м в год. Даже для исполнения анонсированных планов по транзиту газа в Узбекистан необходима «некоторая модернизация» газотранспортной системы, о чем уже заявляли представители Qazaqgaz, указывает он.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что «Газпром» в декабре 2023 г. уже сообщал о загрузке газопровода для поставок в Узбекистан до технического максимума.
При этом цены на газ для Узбекистана и Киргизии, по словам Юшкова, будут ниже средней экспортной цены «Газпрома». По данным Кауфмана, российский природный газ продается в Средней Азии по $150-160 за 1000 куб. м. Уже анонсированные поставки в Узбекистан и Киргизию (около 12 млрд куб. м) могут компенсировать лишь 4-5% от выручки, которую «Газпром» мог бы получать в ЕС при текущих спотовых ценах, подсчитал аналитик. Стоимость 1000 куб. м на крупнейшем европейском хабе TTF 7 июня составляла порядка $370.