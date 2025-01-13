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Компания «Ростеха» подала иск к ПФК «Крылья Советов» на 897 млн рублей

Ведомости

Компания «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») подала иск в арбитражный суд Москвы о взыскании с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» долга в размере более 897 млн руб., говорится в пресс-релизе заявителя.

В частности, «РТ-Капитал» сообщает о длительных финансовых взаимоотношениях с ФК «Крылья Советов». Компания утверждает, что ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, позволяя клубу продолжать участие в чемпионате. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 г.

Компания неоднократно предлагала реструктуризировать долг, требуя соответствующего обеспечения. Однако от ЗАО «ПФК «Крылья Советов» не последовало решений по обеспечению долговых обязательств, говорится в заявлении. Клуб обращался в «Ростех» за кредитной поддержкой в период финансовых затруднений.

В декабре 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал аудит финансово-хозяйственной деятельности футбольного клуба «Крылья Советов». Он подготовил обращение в правоохранительные органы касательно ситуации в клубе. От одного из сотрудников команды губернатор получил информацию о задолженности в 36 млн руб. перед коррупционными структурами, связанными с судейством.

Федорищев запросил расследование по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, мошенничество и растрата. Он отметил, что при изучении документов были выявлены факты, указывающие на возможное обогащение предпринимательских структур за счет бюджетных средств через «Крылья Советов». Заявление содержит восемь эпизодов, детали которых не разглашаются на время следствия. Ранее губернатор также выразил озабоченность тем, что задолженность клуба перед структурой «Ростеха» длительное время поддерживалась за счет бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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