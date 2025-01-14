Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»
Роспотребнадзор по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проведет внеплановые проверки торговой сети «Светофор». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства РФ. Регионы, в которых пройдут проверки, пока неизвестны.
С просьбой проверить торговую сеть в конце декабря 2024 г. в кабмин обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Обращение поступило на фоне жалоб на многочисленные нарушения – продаж некачественной и небезопасной продукции, несоблюдения закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, в частности, молочной. Поставщики жаловались, что «Светофор» навязывает им невыгодные условия, например, оплачивает товары только после их продажи, возвращает производителям просроченную и не проданную продукцию.
1 ноября управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило ООО «ЕнисейЛогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По данным ведомства, логистическая компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если компания не реализует товар, то расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было уже четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров торговой сети «Светофор».
До этого Краснодарское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении ООО «Парус», Якутское УФАС – в отношении ООО «Якутия Ритейл», Амурское УФАС – в отношении ООО «АмурРитейлГрупп». Все компании являются логистическими центрами торговой сети «Светофор». По итогам рассмотрения дел краснодарская и якутская организации признаны виновными и оштрафованы на 1 млн руб. каждая.