Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»

1 ноября управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило ООО «ЕнисейЛогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По данным ведомства, логистическая компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если компания не реализует товар, то расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было уже четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров торговой сети «Светофор».