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Роспотребнадзор проверит торговую сеть «Светофор»

Ведомости

Роспотребнадзор по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проведет внеплановые проверки торговой сети «Светофор». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы правительства РФ. Регионы, в которых пройдут проверки, пока неизвестны.

С просьбой проверить торговую сеть в конце декабря 2024 г. в кабмин обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Обращение поступило на фоне жалоб на многочисленные нарушения – продаж некачественной и небезопасной продукции, несоблюдения закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, в частности, молочной. Поставщики жаловались, что «Светофор» навязывает им невыгодные условия, например, оплачивает товары только после их продажи, возвращает производителям просроченную и не проданную продукцию.

1 ноября управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило ООО «ЕнисейЛогистика» (логистическую компанию сети «Светофор») в нарушении правил торговли (п. 5 ч. 13 ст. 9 «Закона о торговле»). По данным ведомства, логистическая компания заключила договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если компания не реализует товар, то расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика – ООО «Релиш». Такие условия запрещаются законом о торговле. На тот момент это было уже четвертое дело, которое антимонопольные органы возбуждали в отношении логистических центров торговой сети «Светофор».

До этого Краснодарское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении ООО «Парус», Якутское УФАС – в отношении ООО «Якутия Ритейл», Амурское УФАС – в отношении ООО «АмурРитейлГрупп». Все компании являются логистическими центрами торговой сети «Светофор». По итогам рассмотрения дел краснодарская и якутская организации признаны виновными и оштрафованы на 1 млн руб. каждая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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