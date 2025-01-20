«Коммерсантъ»: ректор МАИ Погосян возглавит совет директоров завода УЗГА

Погосян был избран ректором МАИ в июне 2016 г. Сам Погосян окончил МАИ с отличием в 1979 г., после окончания института его карьера была связана с «ОКБ Сухого», которое он возглавил в 1999 г. В 2011 г. Михаил Погосян был избран академиком РАН. Он являлся инициатором таких системообразующих проектов в российском авиастроении, как истребитель пятого поколения ПАК ФА и пассажирский самолет Superjet.