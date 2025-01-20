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«Коммерсантъ»: ректор МАИ Погосян возглавит совет директоров завода УЗГА

Ведомости

Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян возглавит совет директоров «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение было принято в ноябре 2024 г., официально о назначении не сообщалось. Назначение Погосяна на пост главы совета директоров УЗГА собеседники газеты называют формальным, степень влияния главы совета директоров может быть «ограниченной».

«С фигурой Михаила Погосяна связывают отказ в финансировании других гражданских авиапроектов и ставку на зарубежных поставщиков комплектующих», – уточняется в материале.

Совет директоров возглавлял Вадим Бадеха. С ноября прошлого года Бадеха является руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ПАО «Яковлев».

Погосян был избран ректором МАИ в июне 2016 г. Сам Погосян окончил МАИ с отличием в 1979 г., после окончания института его карьера была связана с «ОКБ Сухого», которое он возглавил в 1999 г. В 2011 г. Михаил Погосян был избран академиком РАН. Он являлся инициатором таких системообразующих проектов в российском авиастроении, как истребитель пятого поколения ПАК ФА и пассажирский самолет Superjet.

В 2024 г. являлся доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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