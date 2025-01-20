«Коммерсантъ»: ректор МАИ Погосян возглавит совет директоров завода УЗГА
Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян возглавит совет директоров «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Решение было принято в ноябре 2024 г., официально о назначении не сообщалось. Назначение Погосяна на пост главы совета директоров УЗГА собеседники газеты называют формальным, степень влияния главы совета директоров может быть «ограниченной».
«С фигурой Михаила Погосяна связывают отказ в финансировании других гражданских авиапроектов и ставку на зарубежных поставщиков комплектующих», – уточняется в материале.
Совет директоров возглавлял Вадим Бадеха. С ноября прошлого года Бадеха является руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ПАО «Яковлев».
Погосян был избран ректором МАИ в июне 2016 г. Сам Погосян окончил МАИ с отличием в 1979 г., после окончания института его карьера была связана с «ОКБ Сухого», которое он возглавил в 1999 г. В 2011 г. Михаил Погосян был избран академиком РАН. Он являлся инициатором таких системообразующих проектов в российском авиастроении, как истребитель пятого поколения ПАК ФА и пассажирский самолет Superjet.
В 2024 г. являлся доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.