Россия в 2024 году нарастила объем экспорта мяса и субпродуктов на 27%
Объем экспорта мяса и субпродуктов из России в 2024 г. превысил 700 000 т, что на 27% больше по сравнению с 2023 г. Об этом говорится на сайте Минсельхоза.
«В том числе значительно вырос экспорт свиноводческой (+33%), птицеводческой продукции (+25%) и мяса крупного рогатого скота (+22%)», – сказано в сообщении.
В министерстве также подтвердили, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в РФ сегодня превышает 100%.
Показатели российского экспорта обусловлены ростом объемов производства мяса и мясопродуктов, инвестициями бизнеса в продвижение своей продукции за рубежом, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Положительно сказывается и господдержка, прежде всего, частичная компенсация логистических затрат, пояснил эксперт.
19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что потребление мяса в стране за последнее время выросло в два раза, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь. По его словам, в среднем за год потребление мяса «примерно 80 кг на человека, а в мире – 42 кг». Глава государства также подчеркнул, что Россия на 100% обеспечена производством мяса и в стране постоянно растет выпуск продуктов питания на 3% ежегодно.