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Россия в 2024 году нарастила объем экспорта мяса и субпродуктов на 27%

Ведомости

Объем экспорта мяса и субпродуктов из России в 2024 г. превысил 700 000 т, что на 27% больше по сравнению с 2023 г. Об этом говорится на сайте Минсельхоза.

«В том числе значительно вырос экспорт свиноводческой (+33%), птицеводческой продукции (+25%) и мяса крупного рогатого скота (+22%)», – сказано в сообщении.

В министерстве также подтвердили, что самообеспеченность мясом и мясопродуктами в РФ сегодня превышает 100%.

Показатели российского экспорта обусловлены ростом объемов производства мяса и мясопродуктов, инвестициями бизнеса в продвижение своей продукции за рубежом, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Положительно сказывается и господдержка, прежде всего, частичная компенсация логистических затрат, пояснил эксперт.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что потребление мяса в стране за последнее время выросло в два раза, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь. По его словам, в среднем за год потребление мяса «примерно 80 кг на человека, а в мире – 42 кг». Глава государства также подчеркнул, что Россия на 100% обеспечена производством мяса и в стране постоянно растет выпуск продуктов питания на 3% ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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