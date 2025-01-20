«Новатэк» сократил на три года окончание стройки терминала «Мурманский СПГ»
Строительство теперь разделено на шесть этапов вместо семи, которые будут реализованы с 2027 по 2030 г. Терминал МСПГ будет расположен между селом Белокаменка и рекой Кулонга в северо-западной части среднего колена Кольского залива. Его грузооборот составит 13,6 млн т СПГ в год (два ОГТ по 6,8 млн т каждый).
Проект реализуется компанией «Мурманск СПГ», дочерним предприятием «Новатэка». Генеральным проектировщиком выступает АО «Ленморниипроект». Выбранное местоположение имеет преимущества, включая близость к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка» в Белокаменке и возможность использования созданной для ЦСКМС инфраструктуры.
Еще 12 октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что «Новатэк» планирует продать «Газпрому» газопровод к Мурманску после постройки. По данным издания, газопровод будет продан в рассрочку, при этом «Новатэк» будет платить «Газпрому» тариф на транспорт газа. Отмечается, что таким образом монополия компании на владение магистральными газопроводами остается за ней.