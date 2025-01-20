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«Новатэк» сократил на три года окончание стройки терминала «Мурманский СПГ»

Ведомости

График строительства терминала «Мурманский СПГ» (МСПГ) в Кольском заливе Баренцева моря был скорректирован, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Окончание работ перенесено с 2033 на 2030 г.

Строительство теперь разделено на шесть этапов вместо семи, которые будут реализованы с 2027 по 2030 г. Терминал МСПГ будет расположен между селом Белокаменка и рекой Кулонга в северо-западной части среднего колена Кольского залива. Его грузооборот составит 13,6 млн т СПГ в год (два ОГТ по 6,8 млн т каждый).

Проект реализуется компанией «Мурманск СПГ», дочерним предприятием «Новатэка». Генеральным проектировщиком выступает АО «Ленморниипроект». Выбранное местоположение имеет преимущества, включая близость к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка» в Белокаменке и возможность использования созданной для ЦСКМС инфраструктуры.

Еще 12 октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что «Новатэк» планирует продать «Газпрому» газопровод к Мурманску после постройки. По данным издания, газопровод будет продан в рассрочку, при этом «Новатэк» будет платить «Газпрому» тариф на транспорт газа. Отмечается, что таким образом монополия компании на владение магистральными газопроводами остается за ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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