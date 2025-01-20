«Новатэк» сократил на три года окончание стройки терминала «Мурманский СПГ»

Строительство теперь разделено на шесть этапов вместо семи, которые будут реализованы с 2027 по 2030 г. Терминал МСПГ будет расположен между селом Белокаменка и рекой Кулонга в северо-западной части среднего колена Кольского залива. Его грузооборот составит 13,6 млн т СПГ в год (два ОГТ по 6,8 млн т каждый).