«Мечел» перенесет часть выплат по основному долгу на 2027-2030 годы
По его словам, это позволит снизить нагрузку на денежный поток компании. До решения о переносе выплат «Мечел» и его дочерние компании опубликовали на портале раскрытия корпоративной информации ряд решений совета директоров об «одобрении крупной сделки», детали которой не разглашаются.
В частности, 13 января 2025 г. совет директоров ПАО «Мечел» одобрил крупную сделку, связанную с отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов компании.Газпромбанк и ВТБ являются основными кредиторами «Мечела». Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2024 г., чистый долг компании на 30 июня 2024 г. составлял 262,5 млрд руб.
В 2023 г. «Мечел» и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), входящий в группу, заключили мировое соглашение с Газпромбанком о реструктуризации кредитных обязательств на сумму $320 млн. Представитель компании подтвердил эту информацию ТАСС. Запросы также были направлены в Газпромбанк и ВТБ для получения дополнительных комментариев.