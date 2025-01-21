«Мечел» перенесет часть выплат по основному долгу на 2027-2030 годы

В 2023 г. «Мечел» и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), входящий в группу, заключили мировое соглашение с Газпромбанком о реструктуризации кредитных обязательств на сумму $320 млн. Представитель компании подтвердил эту информацию ТАСС. Запросы также были направлены в Газпромбанк и ВТБ для получения дополнительных комментариев.