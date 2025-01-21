Мировой спрос на газ вырос до рекордных 4,21 трлн кубометров в 2024 году

Рост спроса в прошлом году в основном обусловлен Азиатско-Тихоокеанским регионом, на который приходится почти 45% растущего спроса на газ в 2024 г. благодаря продолжающемуся экономическому росту в целом ряде стран. Использование газа для промышленности и для собственных нужд энергетического сектора было основными движущими силами мировых тенденций и удовлетворяло почти 45% роста спроса. Также произошло незначительное восстановление спроса на промышленный газ в Европе, хотя он оставался значительно ниже докризисного уровня.