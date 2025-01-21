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Мировой спрос на газ вырос до рекордных 4,21 трлн кубометров в 2024 году

Ведомости

Спрос на газ в мире в 2024 г. вырос на 2,8%, до рекордных 4,21 трлн куб. м., при этом на 2025 г. прогнозируется рост – на 2%, до 4,29 трлн куб. м., следует из квартального доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщает агентство, баланс мирового рынка газа остается хрупким. Рост добычи сжиженного природного газа (СПГ) ниже среднего показателя приводит к ограничению поставок, в то время как экстремальные погодные явления усугубили нагрузку на рынок в прошлом году. Геополитическая напряженность продолжала подпитывать волатильность цен.

«Хотя прекращение российского транзита трубопроводного газа через Украину 1 января 2025 г. не представляет неизбежного риска безопасности поставок для ЕС, это может увеличить требования к импорту СПГ и ужесточить фундаментальные показатели рынка в 2025 г.», – сообщается в докладе.

Рост спроса в прошлом году в основном обусловлен Азиатско-Тихоокеанским регионом, на который приходится почти 45% растущего спроса на газ в 2024 г. благодаря продолжающемуся экономическому росту в целом ряде стран. Использование газа для промышленности и для собственных нужд энергетического сектора было основными движущими силами мировых тенденций и удовлетворяло почти 45% роста спроса. Также произошло незначительное восстановление спроса на промышленный газ в Европе, хотя он оставался значительно ниже докризисного уровня.

Отдельно в докладе представлены ряд ключевых региональных факторов, подстегнувших к увеличению потребления газа. В частности, в Индии мощные волны жары летом 2024 г. привели к тому, что производство электроэнергии на газе привело к многолетним максимумам. Спрос на газ для производства электроэнергии в Индии вырос на 32% в период с мая по июль, так как более высокие потребности в охлаждении увеличили потребление электроэнергии.

В Южной Америке и Бразилии с Колумбией жители столкнулись с экстремальной засухой в прошлом году, ограничив производство гидроэнергетики и резко увеличив потребность в газовых электростанциях. А в Европе медленная скорость ветра в первой половине ноября 2024 г. привела к резкому снижению производства энергии в годовом исчислении, отчего газовые электростанции сыграли ключевую роль в обеспечении резервной копии энергосистемы, увеличив их выхлоп почти на 80% за год.

Как заключает ведомство, ожидается, что Африка и Азия также будут способствовать росту поставок СПГ в 2025 г., но российский проект Arctic LNG 2 не рассматривается как источник надежных поставок СПГ в текущем прогнозе из-за санкций и угрозы их дополнительного ввода. Несмотря на позитивный прогноз относительно большинства европейских стран, которые агентство называет менее уязвимыми к сокращению российских поставок, отдельно отмечается Молдавия. Ранее она объявила чрезвычайное положение в декабре перед остановкой поставок российского трубопроводного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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