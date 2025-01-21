Госдума приняла законопроект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию
Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном переносе маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России. Это следует из думской электронной базы.
Сейчас алкоголь маркируется до ввоза в Россию, и в силу выгодного географического расположения это осуществляется преимущественно на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Соответственно, оплата услуг за маркировку, а также транспортировку и хранение продукции производится в адрес иностранных компаний.
Правительство РФ, которое и внесло проект в Госдуму, в пояснительной записке отмечает, что недружественные страны Европы могут ввести запрет на маркировку и импортеры столкнутся с трудностями при ввозе алкоголя в РФ. Перенос маркировки импортной продукции на территорию РФ нивелирует такой риск, полагают авторы проекта. Кроме того, эта мера позволит создать в России новые инфраструктурные объекты и рабочие места.
Сейчас в стране обеспечена возможность маркировки импортной алкогольной продукции в рамках эксперимента в 11 регионах России. По данным на I квартал 2024 г., в нем участвуют 157 импортеров.
Если закон будет принят, то маркировка импортной алкогольной продукции на территории РФ будет проводиться с 1 марта 2026 г.