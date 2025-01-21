Госдума приняла законопроект о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию

Правительство РФ, которое и внесло проект в Госдуму, в пояснительной записке отмечает, что недружественные страны Европы могут ввести запрет на маркировку и импортеры столкнутся с трудностями при ввозе алкоголя в РФ. Перенос маркировки импортной продукции на территорию РФ нивелирует такой риск, полагают авторы проекта. Кроме того, эта мера позволит создать в России новые инфраструктурные объекты и рабочие места.