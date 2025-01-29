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Россия в 2024 году увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

Ведомости

Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до более чем 21 млрд куб. м в 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата и управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

С января по ноябрь 2024 г. поставки российского трубопроводного газа составили около 18,2 млрд куб. м, в декабре Турция импортировала из РФ 2,84 млрд куб. м. Декабрьский показатель – максимальный за четыре года и второй в истории.

Совокупные поставки российского газа в Турцию с учетом сжиженного природного газа (СПГ) составили более 21,5 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам: «Голубой поток» и «Турецкий поток». «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 г. «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт газа из России по трубопроводам, начал коммерческие поставки по «Турецкому потоку» в январе 2020 г. 

11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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