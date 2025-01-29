Россия в 2024 году увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до более чем 21 млрд куб. м в 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата и управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.
С января по ноябрь 2024 г. поставки российского трубопроводного газа составили около 18,2 млрд куб. м, в декабре Турция импортировала из РФ 2,84 млрд куб. м. Декабрьский показатель – максимальный за четыре года и второй в истории.
Совокупные поставки российского газа в Турцию с учетом сжиженного природного газа (СПГ) составили более 21,5 млрд куб. м.
Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам: «Голубой поток» и «Турецкий поток». «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 г. «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт газа из России по трубопроводам, начал коммерческие поставки по «Турецкому потоку» в январе 2020 г.
11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.