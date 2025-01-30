Потерпевшие крушение в Черном море танкеры были застрахованы на более $40 млн

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в середине декабря прошлого года потерпевшие крушение в Керченском проливе, были застрахованы в общей сложности более чем на $40 млн. Это следует из ответа Минтранса на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного (копия письма есть у «Ведомостей»).