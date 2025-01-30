Потерпевшие крушение в Черном море танкеры были застрахованы на более $40 млн
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в середине декабря прошлого года потерпевшие крушение в Керченском проливе, были застрахованы в общей сложности более чем на $40 млн. Это следует из ответа Минтранса на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного (копия письма есть у «Ведомостей»).
Судно «Волгонефть-212» было застраховано в страховой компании ВСК. Лимит ответственности по страховому полису составляет $20,1 млн за загрязнение и $3,3 млн по удалению останков кораблекрушения.
Танкер «Волгонефть-239» был застрахован в компании «Абсолют страхование». Общая страховая сумма ответственности судовладельца составляет $20,05 млн, в том числе ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью – $6,35 млн, бункерным топливом – $3,4 млн, ответственность за последствия кораблекрушения – $3,4 млн.
Собственники судов в письме не указаны.
15 декабря 2024 г. танкеры потерпели крушение в Керченском проливе. В общей сложности из судов вытекло 3750 т мазута.
По данным Минтранса на 24 января, специалисты обследовали 3081 кв. км акватории Керченского пролива и собрали 25 т нефтесодержащей жидкости, отмечается в письме министерства. Для работы привлечены 28 плавсредств. Сейчас проводятся работы по снятию нефтепродуктов с судов и последующему судоподъему.