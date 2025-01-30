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Потерпевшие крушение в Черном море танкеры были застрахованы на более $40 млн

Ведомости

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в середине декабря прошлого года потерпевшие крушение в Керченском проливе, были застрахованы в общей сложности более чем на $40 млн. Это следует из ответа Минтранса на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного (копия письма есть у «Ведомостей»).

Судно «Волгонефть-212» было застраховано в страховой компании ВСК. Лимит ответственности по страховому полису составляет $20,1 млн за загрязнение и $3,3 млн по удалению останков кораблекрушения.

Танкер «Волгонефть-239» был застрахован в компании «Абсолют страхование». Общая страховая сумма ответственности судовладельца составляет $20,05 млн, в том числе ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью – $6,35 млн, бункерным топливом – $3,4 млн, ответственность за последствия кораблекрушения – $3,4 млн.

Собственники судов в письме не указаны.

15 декабря 2024 г. танкеры потерпели крушение в Керченском проливе. В общей сложности из судов вытекло 3750 т мазута.

По данным Минтранса на 24 января, специалисты обследовали 3081 кв. км акватории Керченского пролива и собрали 25 т нефтесодержащей жидкости, отмечается в письме министерства. Для работы привлечены 28 плавсредств. Сейчас проводятся работы по снятию нефтепродуктов с судов и последующему судоподъему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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