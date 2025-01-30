В Анталье после проверок из-за ЧП в турецком Болу опечатали не менее 50 отелей
Власти Турции опечатали не менее 50 отелей в Анталье после ЧП в отеле в провинции Болу, сообщают «РИА Новости».
Министерство культуры и туризма Турции разослало во все провинции страны извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, у которых нет необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Они выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности.
После проверок министерства было принято решение закрыть 50 гостиниц, не выполнивших требования. Об этом сообщил глава района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.
21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая провинции Болу в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.
22 января министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании заместителя мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы. Тунч заявил, что судебное расследование по факту пожара в отеле у горнолыжного курорта Карталкая проводится «очень деликатно, многогранно и тщательно». Позднее сообщалось, что по этому делу задержаны в целом 15 человек.
Число погибших при пожаре составило 79 человек.