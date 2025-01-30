Фицо: Украина допускает возможность транзита газа из Азербайджана в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский начать допускать возможность транзита газа из Азербайджана в Украину, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает taЗ.
«Под огромным давлением, которое мы оказывали на президента Украины Зеленского, Украина начинает говорить о том, что готова подумать о транзите азербайджанского газа через свою территорию в направлении Европы», – сказал Фицо.
При этом он добавил, что лучше всего для Европы было бы возобновление поставок российского газа через Украину. «Решение президента Зеленского прекратить этот транзит имеет катастрофические последствия, что отражается на цене на газ в Европе», – заключил словацкий премьер.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские чиновники обсуждают, стоит ли возобновить закупки трубопроводного газа из России в рамках возможного соглашения по урегулированию на Украине.
Фицо ранее предложил президенту Украины провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев. До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.
Разногласия между странами усугубились после того, как Украина отказалась от транзита российского газа через свою территорию. Словакия является одной из стран, которые получали газ по данному маршруту.
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2023 г. поставки по газопроводу превысили прокачку транзитом через Украину в отдельные месяцы, за весь год поставки составили 13,6 млрд куб. м, а транзит через Украину – 14,6 млрд куб. м. В прошлом году поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.