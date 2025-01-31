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«Коммерсантъ» узнал о схеме по поставкам газа в Приднестровье

Ведомости

Кишинев и Тирасполь согласовали схему газоснабжения непризнанного Приднестровья – для этого будет разделен грант Евросоюза на 30 млн евро. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Власти Приднестровья на выделенные средства планируют закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки в период с 1 по 10 февраля. Газ будет поступать из ЕС путем его приобретения через Молдавию, откуда он, в свою очередь, будет поставляться в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

«Кишинев может воспользоваться своей частью гранта, чтобы и дальше закупать электроэнергию на рынке», – говорится в материале. Издание отмечает, что сейчас Кишинев закупает электроэнергию через Румынию по более высокой цене.

27 января Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. В тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. До этого, 20 января, глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что республика согласна на поставки газа через «Молдовагаз». Красносельский подтвердил 29 января, что ПМР вернет выделенные средства Молдавии.

Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения поставок российского природного ресурса через территорию Украины с 1 января 2025 г. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава непризнанной ПМР говорил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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