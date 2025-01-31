«Коммерсантъ» узнал о схеме по поставкам газа в Приднестровье

27 января Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. В тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. До этого, 20 января, глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что республика согласна на поставки газа через «Молдовагаз». Красносельский подтвердил 29 января, что ПМР вернет выделенные средства Молдавии.