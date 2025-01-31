«Коммерсантъ» узнал о схеме по поставкам газа в Приднестровье
Кишинев и Тирасполь согласовали схему газоснабжения непризнанного Приднестровья – для этого будет разделен грант Евросоюза на 30 млн евро. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Власти Приднестровья на выделенные средства планируют закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки в период с 1 по 10 февраля. Газ будет поступать из ЕС путем его приобретения через Молдавию, откуда он, в свою очередь, будет поставляться в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).
«Кишинев может воспользоваться своей частью гранта, чтобы и дальше закупать электроэнергию на рынке», – говорится в материале. Издание отмечает, что сейчас Кишинев закупает электроэнергию через Румынию по более высокой цене.
27 января Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделил Молдавии 30 млн евро для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. В тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Кишинев направит 3 млн куб. м газа непризнанному Приднестровью в качестве кредита. До этого, 20 января, глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что республика согласна на поставки газа через «Молдовагаз». Красносельский подтвердил 29 января, что ПМР вернет выделенные средства Молдавии.
Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии обострилась после прекращения поставок российского природного ресурса через территорию Украины с 1 января 2025 г. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. 15 января глава непризнанной ПМР говорил, что Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом.