ГК «Просвещение» приобрела долю в «Эдюсон»

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке российской учебной литературы. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила тогда в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальными 28% управляли небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (около 30% рынка). В 2025 г. ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.