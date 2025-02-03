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ГК «Просвещение» приобрела долю в «Эдюсон»

Ведомости

Группа компаний «Просвещение» приобрела долю в компании ООО «Эдюсон». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Просвещения».

ООО «Единая логистическая система», которое полностью принадлежит «Просвещению», владеет 23,03% в указанной онлайн-школе (ООО «Эдюсон»), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Еще 74,9% – у ООО «Инвестэдтек» (его единственный владелец – основатель «Эдюсон» Елена Масолова), а 2,07% – у Богдана Ярового.

«Благодаря этому партнерству мы расширяем охват новой для нас сферы деятельности – дополнительное образование взрослых в онлайн-формате, а также аудиторию в сегменте B2C», – указал генеральный директор ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

Основатель «Эдюсон» Елена Масолова отметила, что компания выросла с 1 до 199 млн руб. выручки в месяц за четыре года работы в дополнительном профессиональном образовании.

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке российской учебной литературы. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила тогда в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальными 28% управляли небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (около 30% рынка). В 2025 г. ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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