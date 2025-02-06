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Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»

Ведомости

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах сети «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основные нарушения были выявлены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и маркировка товаров. Кроме того, многие продукты имели истекший срок годности, хранились в условиях, не соответствующих нормам, и часто были в поврежденной упаковке или вовсе без нее. Продукция животного происхождения поступала без сопроводительных документов, подтверждающих качество.

91 нарушение было зафиксировано в 60 точках Ростовской области, расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде. Грубые нарушения требований также выявлены в 4 магазинах «Светофор» в поселке Томилино и деревне Торбеево Люберецкого района, деревне Островцы и городе Раменское Раменского района Московской области, а также в двух торговых точках сети в Новгородской и Вологодской областях.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Востриков упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.

В районные суды Москвы подано 12 исков к юрлицам «Светофора» от территориальных управлений Роспотребнадзора, следует из материалов исков на портале судов общей юрисдикции Москвы от 29 января. По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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