Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»
Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения требований технических регламентов в магазинах сети «Светофор» в рамках осуществления государственного ветеринарного контроля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Основные нарушения были выявлены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и маркировка товаров. Кроме того, многие продукты имели истекший срок годности, хранились в условиях, не соответствующих нормам, и часто были в поврежденной упаковке или вовсе без нее. Продукция животного происхождения поступала без сопроводительных документов, подтверждающих качество.
91 нарушение было зафиксировано в 60 точках Ростовской области, расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде. Грубые нарушения требований также выявлены в 4 магазинах «Светофор» в поселке Томилино и деревне Торбеево Люберецкого района, деревне Островцы и городе Раменское Раменского района Московской области, а также в двух торговых точках сети в Новгородской и Вологодской областях.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Востриков упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.
В районные суды Москвы подано 12 исков к юрлицам «Светофора» от территориальных управлений Роспотребнадзора, следует из материалов исков на портале судов общей юрисдикции Москвы от 29 января. По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.