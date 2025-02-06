Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»

Основные нарушения были выявлены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. В частности, отсутствовала товаросопроводительная документация и маркировка товаров. Кроме того, многие продукты имели истекший срок годности, хранились в условиях, не соответствующих нормам, и часто были в поврежденной упаковке или вовсе без нее. Продукция животного происхождения поступала без сопроводительных документов, подтверждающих качество.