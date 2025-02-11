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РСПП: в 2024 году было разработано около 1800 национальных стандартов

Ведомости

В России было разработано 1778 национальных и межгосударственных стандартов в 2024 г. Статистику представил заместитель сопредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов на форуме «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».

В 2023 г. было разработано 1706 правил, в 2022-м – 1635. Резкое снижение было зафиксировано в 2018 г. – тогда в стране было утверждено 1048 стандартов после 1948 в 2017 г.

Больше всего норм было разработано в 2013 г. – тогда в России было утверждено 2322 стандарта, следует из данных РСПП. Наименьший показатель был зафиксирован в 2003 г. – 189 национальных и межгосударственных стандартов.

11 февраля в Москве началась «Неделя российского бизнеса» (НРБ), она продлится до 19 февраля. В рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты промышленных ассоциаций обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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