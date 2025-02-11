РСПП: в 2024 году было разработано около 1800 национальных стандартов
В России было разработано 1778 национальных и межгосударственных стандартов в 2024 г. Статистику представил заместитель сопредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов на форуме «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».
В 2023 г. было разработано 1706 правил, в 2022-м – 1635. Резкое снижение было зафиксировано в 2018 г. – тогда в стране было утверждено 1048 стандартов после 1948 в 2017 г.
Больше всего норм было разработано в 2013 г. – тогда в России было утверждено 2322 стандарта, следует из данных РСПП. Наименьший показатель был зафиксирован в 2003 г. – 189 национальных и межгосударственных стандартов.
11 февраля в Москве началась «Неделя российского бизнеса» (НРБ), она продлится до 19 февраля. В рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты промышленных ассоциаций обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.