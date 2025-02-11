«РусГидро» предложили отказаться от выплаты дивидендов до 2028 года

Еще одна предлагаемая мера – это корректировка сроков реализации капиталоемких проектов инвестиционной программы «РусГидро». Также предполагается индексировать цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) для ценовых зон на 2025–2026 г. Для строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке предлагается использовать инструменты проектного финансирования, а потерянные доходы компании по топливной составляющей компенсировать через их включение в регулируемую цену на электроэнергию и мощность.