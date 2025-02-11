«РусГидро» предложили отказаться от выплаты дивидендов до 2028 года
Правительство России предложило ПАО «РусГидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.
Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в «РусГидро». Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов. Также средства планируется использовать для финансирования инвестиционной программы «РусГидро». Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по мнению собеседников издания, оценивается в пределах 125–150 млрд руб.
Еще одна предлагаемая мера – это корректировка сроков реализации капиталоемких проектов инвестиционной программы «РусГидро». Также предполагается индексировать цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) для ценовых зон на 2025–2026 г. Для строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке предлагается использовать инструменты проектного финансирования, а потерянные доходы компании по топливной составляющей компенсировать через их включение в регулируемую цену на электроэнергию и мощность.
29 января полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказывал о подготовке плана улучшения экономического состояния «Русгидро». По его словам, основная проблема компании – оплата угля по рыночной цене, когда тарифы держатся в регулируемом секторе.