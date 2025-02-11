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«РусГидро» предложили отказаться от выплаты дивидендов до 2028 года

Ведомости

Правительство России предложило ПАО «РусГидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры для улучшения финансового положения компании. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в «РусГидро». Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов. Также средства планируется использовать для финансирования инвестиционной программы «РусГидро». Ожидаемый экономический эффект от данной меры, по мнению собеседников издания, оценивается в пределах 125–150 млрд руб.

Еще одна предлагаемая мера – это корректировка сроков реализации капиталоемких проектов инвестиционной программы «РусГидро». Также предполагается индексировать цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) для ценовых зон на 2025–2026 г. Для строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке предлагается использовать инструменты проектного финансирования, а потерянные доходы компании по топливной составляющей компенсировать через их включение в регулируемую цену на электроэнергию и мощность.

29 января полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказывал о подготовке плана улучшения экономического состояния «Русгидро». По его словам, основная проблема компании – оплата угля по рыночной цене, когда тарифы держатся в регулируемом секторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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