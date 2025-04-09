Производитель «Фрутоняни» раскрыл нового владельца
Алексей Мельник с 1 ноября 2024 г. является контролирующим акционером компаний «Прогресс» и «Прогресс капитал», сообщается в отчете компании по РСБУ за 2024 г. «Прогресс» владеет заводом в Липецке по производству детского питания под брендом «Фрутоняня».
Первым на опубликованные сведения обратило внимание отраслевое издание Shopper's.
Ранее у «Прогресса» не было одного контролирующего акционера, говорится в отчете. Более чем 25%-и акций каждый владели три физлица: Светлана и Нина Борцовы, а также Ольга Белявцева, следует из отчета компании за 2023 г.
В сентябре 2024 г. РБК сообщал, что «Прогресс» купил структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Владимиром Лисиным. Сумму сделки источники издания оценивали в 70 млрд руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Мельник с октября 2023 г. по август 2024 г. возглавлял «Румелкоагро-молоко», входящее в агрохолдинг Лисина «Румелко».
С ноября 2024 г. АО «Прогресс капитал», которому принадлежит АО «Прогресс», возглавляет Сергей Мельник. Он – бывший член правления НЛМК.
АО «Прогресс» основано в 1988 г. С 2000 г. выпускает детское питание под брендом «Фрутоняня». С 2001 г. входило в группу «Лебедянский», которая в 2008 г. была продана PepsiCo. Завод «Прогресс» не вошел в сделку и остался у бывших собственников «Лебедянского» – Ольги Белявцевой, Николая и Юрия Борцовых.
После смерти Борцовых их доли перешли наследницам.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Прогресс» в 2024 г. выросла на 27% до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 26% до 8 млрд руб.