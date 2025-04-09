Производитель «Фрутоняни» раскрыл нового владельца

АО «Прогресс» основано в 1988 г. С 2000 г. выпускает детское питание под брендом «Фрутоняня». С 2001 г. входило в группу «Лебедянский», которая в 2008 г. была продана PepsiCo. Завод «Прогресс» не вошел в сделку и остался у бывших собственников «Лебедянского» – Ольги Белявцевой, Николая и Юрия Борцовых.