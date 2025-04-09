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Производитель «Фрутоняни» раскрыл нового владельца

Ведомости

Алексей Мельник с 1 ноября 2024 г. является контролирующим акционером компаний «Прогресс» и «Прогресс капитал», сообщается в отчете компании по РСБУ за 2024 г. «Прогресс» владеет заводом в Липецке по производству детского питания под брендом «Фрутоняня». 

Первым на опубликованные сведения обратило внимание отраслевое издание Shopper's. 

Ранее у «Прогресса» не было одного контролирующего акционера, говорится в отчете. Более чем 25%-и акций каждый владели три физлица: Светлана и Нина Борцовы, а также Ольга Белявцева, следует из отчета компании за 2023 г.

В сентябре 2024 г. РБК сообщал, что «Прогресс» купил структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Владимиром Лисиным. Сумму сделки источники издания оценивали в 70 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Мельник с октября 2023 г. по август 2024 г. возглавлял «Румелкоагро-молоко», входящее в агрохолдинг Лисина «Румелко». 

С ноября 2024 г. АО «Прогресс капитал», которому принадлежит АО «Прогресс», возглавляет Сергей Мельник. Он – бывший член правления НЛМК

АО «Прогресс» основано в 1988 г. С 2000 г. выпускает детское питание под брендом «Фрутоняня». С 2001 г. входило в группу «Лебедянский», которая в 2008 г. была продана PepsiCo. Завод «Прогресс» не вошел в сделку и остался у бывших собственников «Лебедянского» – Ольги Белявцевой, Николая и Юрия Борцовых.

После смерти Борцовых их доли перешли наследницам. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Прогресс» в 2024 г. выросла на 27% до 48,2 млрд руб., чистая прибыль – на 26% до 8 млрд руб.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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