В 2024 году мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года
Мировое производство вина в 2024 г. достигло рекордно низкого уровня – всего 226 млн гектолитров, что является минимумом с 1961 г. Об этом заявил генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер.
Основными причинами такого снижения стали экстремальные погодные условия, включая жару, засуху и другие непредсказуемые явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах как северного, так и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.
«Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 г., когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе», – отметил Баркер на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Параллельно с этим третий год подряд продолжается сокращение площади виноградников в мире. В прошлом году общая площадь виноградников снизилась еще на 0,6%, достигнув 7,1 млн га. Лидером по площади виноградников остается Испания, на долю которой приходится 13% мировых виноградных насаждений. Далее следуют Франция (11%), Китай (11%), Италия (10%), Турция (6%) и США (5%).