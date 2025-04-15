В 2024 году мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года

Основными причинами такого снижения стали экстремальные погодные условия, включая жару, засуху и другие непредсказуемые явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах как северного, так и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.