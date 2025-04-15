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В 2024 году мировое производство вина рухнуло до минимума с 1961 года

Ведомости

Мировое производство вина в 2024 г. достигло рекордно низкого уровня – всего 226 млн гектолитров, что является минимумом с 1961 г. Об этом заявил генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер.

Основными причинами такого снижения стали экстремальные погодные условия, включая жару, засуху и другие непредсказуемые явления, которые негативно повлияли на урожай в ключевых винодельческих регионах как северного, так и южного полушария. Кроме того, в некоторых регионах этот низкий объем производства отражает изменения на рынке, вызванные снижением объемов потребления.

«Это привело к наименьшему объему мирового производства вина с 1961 г., когда весенние заморозки опустошили основные виноградники в Европе», – отметил Баркер на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Параллельно с этим третий год подряд продолжается сокращение площади виноградников в мире. В прошлом году общая площадь виноградников снизилась еще на 0,6%, достигнув 7,1 млн га. Лидером по площади виноградников остается Испания, на долю которой приходится 13% мировых виноградных насаждений. Далее следуют Франция (11%), Китай (11%), Италия (10%), Турция (6%) и США (5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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