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Рост промышленного производства в I квартале замедлился до 1,1%

Ведомости

Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.

Во всех видах экономической деятельности, кроме обрабатывающей промышленности, произошел спад производства в I квартале в годовом выражении – в добыче на 3,7%, в обеспечении электроэнергией – на 3,9%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – на 0,1%. Обработка выросла за этот период на 4,7% в годовом выражении.

Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств в марте вносил машиностроительный комплекс, обеспечив около 50% совокупного роста выпуска, говорится в обзоре Минэкономразвития. Темпы роста в машиностроении остаются двузначными: +10,9% год к году после +13,6% в феврале. Выпуск химического комплекса в марте увеличился на +4,7% после +2,3% в феврале, отмечает министерство.

В то же время динамика выпуска в металлургическом комплексе в марте составила -0,2% год к году после +2,1% месяцем ранее.

В марте Росстат зафиксировал рост выпуска прочих транспортных средств, таких как авиатехника и судостроение (на 36,9%), лекарственных средств (на 24,4%), компьютеров и электронных изделий (на 13,2%). Снижение отмечалось в добыче полезных ископаемых (на 22,4%), производстве автотранспортных средств (на 12,7%), машин и оборудования (на 8,6%), изделий из кожи (на 7,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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