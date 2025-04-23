Рост промышленного производства в I квартале замедлился до 1,1%

Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.