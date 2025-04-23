Рост промышленного производства в I квартале замедлился до 1,1%
Рост промышленного производства в России в I квартале замедлился до 1,1% в годовом выражении после увеличения на 5,7% в IV квартале, следует из данных Росстата. При этом в марте темпы роста восстановились в месячном выражении до 9,5% после спада двумя месяцами ранее (на 0,4% в феврале и на 24,1% в январе). В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% в марте после +0,2% в феврале и +2,2% в январе.
Во всех видах экономической деятельности, кроме обрабатывающей промышленности, произошел спад производства в I квартале в годовом выражении – в добыче на 3,7%, в обеспечении электроэнергией – на 3,9%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – на 0,1%. Обработка выросла за этот период на 4,7% в годовом выражении.
Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств в марте вносил машиностроительный комплекс, обеспечив около 50% совокупного роста выпуска, говорится в обзоре Минэкономразвития. Темпы роста в машиностроении остаются двузначными: +10,9% год к году после +13,6% в феврале. Выпуск химического комплекса в марте увеличился на +4,7% после +2,3% в феврале, отмечает министерство.
В то же время динамика выпуска в металлургическом комплексе в марте составила -0,2% год к году после +2,1% месяцем ранее.
В марте Росстат зафиксировал рост выпуска прочих транспортных средств, таких как авиатехника и судостроение (на 36,9%), лекарственных средств (на 24,4%), компьютеров и электронных изделий (на 13,2%). Снижение отмечалось в добыче полезных ископаемых (на 22,4%), производстве автотранспортных средств (на 12,7%), машин и оборудования (на 8,6%), изделий из кожи (на 7,1%).