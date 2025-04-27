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FT: решения Трампа угрожают доминированию США в мировой индустрии СПГ

Ведомости

Введенные в отношении иностранных судов сборы США угрожают их же политике по «энергетическому доминированию», производители сжиженного природного газа (СПГ) предупредили администрацию президента Дональда Трампа, что не смогут соблюдать новые правила, сообщила газета Financial Times.

Вашингтон 17 апреля объявил о введении сборов для судов, построенных в КНР или принадлежащих китайским компаниям. Мера, как сообщалось, должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок и повысить спрос на американские суда. Согласно новым правилам, как пишет FT, США начнут взимать с владельцев и операторов судов из Китая сборы в размере $50 за чистую тонну, затем сбор вырастет еще на $30 в течение следующих трех лет. При этом компании из других стран, эксплуатирующие китайские суда, будут платить «меньшую сумму».

Компании по производству СПГ заявили, что не могут соблюдать правила Трампа, направленные на то, чтобы заставить их использовать американские суда, пишет FT. Меры могут нанести ущерб отрасли с оборотом в $34 млрд в год, заявил в письме администрации Американский институт нефти (API). 

Знакомые с содержанием письма источники газеты указали, что сейчас нет построенных в США судов, способных перевозить СПГ, и нет избыточных мощностей для их строительства к крайнему сроку, который настанет в 2029 г. 

Исполнительный директор Центра сжиженного природного газа (CLNG) Чарли Ридл заявил, что новые правила могут «дестабилизировать долгосрочные контракты, повысить издержки для мировых покупателей и поставить под угрозу положение Америки как ведущего экспортера СПГ». Он призвал Торговое представительство США «полностью освободить от этой меры судоходство и газовозы», говорится в статье. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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