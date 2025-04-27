FT: решения Трампа угрожают доминированию США в мировой индустрии СПГ

Вашингтон 17 апреля объявил о введении сборов для судов, построенных в КНР или принадлежащих китайским компаниям. Мера, как сообщалось, должна ослабить доминирование Китая в секторе морских перевозок и повысить спрос на американские суда. Согласно новым правилам, как пишет FT, США начнут взимать с владельцев и операторов судов из Китая сборы в размере $50 за чистую тонну, затем сбор вырастет еще на $30 в течение следующих трех лет. При этом компании из других стран, эксплуатирующие китайские суда, будут платить «меньшую сумму».