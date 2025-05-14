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Производство вакцин для животных выросло на 73% за год

Ведомости

По итогам 2024 г. российские биофармацевтические предприятия выпустили на 73% больше доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, чем в 2023 г., сообщил Минсельхоз.

За I квартал 2025 г. весь объем производства вакцин для ветеринарии составил 6,3 млрд доз. За этот период выпуск доз иммунобиологических лекарственных препаратов против бешенства для собак и кошек, по данным Россельхознадзора, увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветеринарных клиниках было 3,3 млн доз вакцин для иммунизации собак и кошек от этого заболевания.

Против основных экономически значимых заболеваний животных – бешенство или сибирская язва – используются российские вакцины. Ежегодно минсельхоз закупает и поставляет в регионы 73 наименования.

Наращивание выпуска ветеринарных препаратов, согласно Минсельхозу, связано с разработкой новых вакцин и лекарств, а также с модернизацией производства.

В ноябре 2024 г. Министерство здравоохранения Краснодарского края заявляло о нехватке вакцин от бешенства. В край было поставлено только 25% от годовой заявки. Региональное ведомство перераспределило вакцины между медицинскими организациями. Поставка вакцины в регион ожидалась до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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