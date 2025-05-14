Производство вакцин для животных выросло на 73% за год

За I квартал 2025 г. весь объем производства вакцин для ветеринарии составил 6,3 млрд доз. За этот период выпуск доз иммунобиологических лекарственных препаратов против бешенства для собак и кошек, по данным Россельхознадзора, увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветеринарных клиниках было 3,3 млн доз вакцин для иммунизации собак и кошек от этого заболевания.