Производство вакцин для животных выросло на 73% за год
По итогам 2024 г. российские биофармацевтические предприятия выпустили на 73% больше доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, чем в 2023 г., сообщил Минсельхоз.
За I квартал 2025 г. весь объем производства вакцин для ветеринарии составил 6,3 млрд доз. За этот период выпуск доз иммунобиологических лекарственных препаратов против бешенства для собак и кошек, по данным Россельхознадзора, увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветеринарных клиниках было 3,3 млн доз вакцин для иммунизации собак и кошек от этого заболевания.
Против основных экономически значимых заболеваний животных – бешенство или сибирская язва – используются российские вакцины. Ежегодно минсельхоз закупает и поставляет в регионы 73 наименования.
Наращивание выпуска ветеринарных препаратов, согласно Минсельхозу, связано с разработкой новых вакцин и лекарств, а также с модернизацией производства.
В ноябре 2024 г. Министерство здравоохранения Краснодарского края заявляло о нехватке вакцин от бешенства. В край было поставлено только 25% от годовой заявки. Региональное ведомство перераспределило вакцины между медицинскими организациями. Поставка вакцины в регион ожидалась до конца года.