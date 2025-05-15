Dick's Sporting Goods объявила о покупке Foot Locker за $2,4 млрд

Dick's Sporting Goods, Inc. – американская сеть магазинов спортивных товаров, основанная в 1948 г. Ричардом «Диком» Стэком. Это крупнейший розничный продавец спортивных товаров в США. Foot Locker, Inc. также занимается розничной продажей спортивной обуви и одежды. Компания управляет одноименной сетью магазинов спортивной обуви, а также магазинами Kids Foot Locker и Lady Foot Locker и другими спортивными подразделениями, включая Champs Sports и Footaction USA. Foot Locker имеет свои точки в 26 странах.