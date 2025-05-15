Dick's Sporting Goods объявила о покупке Foot Locker за $2,4 млрд
Американский спортивный ритейлер Dick's Sporting Goods договорился о покупке Foot Locker за $2,4 млрд, сделка поможет ему выйти на международный рынок, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение двух компаний.
По информации агентства, сделка подразумевает стоимость акционерного капитала в размере $2,4 млрд и стоимость предприятия в $2,5 млрд. Dick's Sporting Goods заявила, что рассчитывает управлять Foot Locker как самостоятельной бизнес-единицей в своем портфеле и поддерживать бренды Foot Locker.
Ожидается, что сделка позволит Dick's значительно изменить профиль, предоставив компании больше возможностей для розничной торговли в международных локациях. Увеличение выручки может «усилить рыночную долю ритейлера и его переговорную силу», пишет Bloomberg. В сообщении Dick's говорится, что объединение позволит компании обслуживать покупателей на международном уровне.
Ряд аналитиков розничной торговли раскритиковали сделку. По их мнению, поглощение может привлечь внимание регулирующих органов, учитывая доминирование Dick's Sporting Goods на американском рынке, отмечает агентство.
Dick's Sporting Goods, Inc. – американская сеть магазинов спортивных товаров, основанная в 1948 г. Ричардом «Диком» Стэком. Это крупнейший розничный продавец спортивных товаров в США. Foot Locker, Inc. также занимается розничной продажей спортивной обуви и одежды. Компания управляет одноименной сетью магазинов спортивной обуви, а также магазинами Kids Foot Locker и Lady Foot Locker и другими спортивными подразделениями, включая Champs Sports и Footaction USA. Foot Locker имеет свои точки в 26 странах.