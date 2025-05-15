СД «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 201 рубля по итогам I квартала

Решение принято на фоне операционных и финансовых результатов компании за I квартал. Выпуск агрохимической продукции достиг 3,11 млн т, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов выросло на 5% до 2,37 млн т. Также зафиксированы рекордные объемы производства серной кислоты (2,22 млн т) и экстракционной фосфорной кислоты (929 000 т).