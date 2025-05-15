СД «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 201 рубля по итогам I квартала
Совет директоров ПАО «Фосагро» на заседании 14 мая рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 201 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
В качестве даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2025 г., а заочное голосование по этому вопросу состоится 24 июня 2025 г.
Решение принято на фоне операционных и финансовых результатов компании за I квартал. Выпуск агрохимической продукции достиг 3,11 млн т, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов выросло на 5% до 2,37 млн т. Также зафиксированы рекордные объемы производства серной кислоты (2,22 млн т) и экстракционной фосфорной кислоты (929 000 т).
Генеральный директор Михаил Рыбников отметил, что эти результаты создают основу для достижения исторического годового рекорда в 12,5 млн т готовой продукции.
Помимо дивидендов совет директоров рассмотрел вопросы промышленной и кибербезопасности, ИТ-стратегии, а также переизбрал действующее правление в составе Михаила Рыбникова, Алексея Сиротенко и Дмитрия Морозова.