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СД «Фосагро» рекомендовал дивиденды в размере 201 рубля по итогам I квартала

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Совет директоров ПАО «Фосагро» на заседании 14 мая рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 201 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В качестве даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 5 июля 2025 г., а заочное голосование по этому вопросу состоится 24 июня 2025 г.

Решение принято на фоне операционных и финансовых результатов компании за I квартал. Выпуск агрохимической продукции достиг 3,11 млн т, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов выросло на 5% до 2,37 млн т. Также зафиксированы рекордные объемы производства серной кислоты (2,22 млн т) и экстракционной фосфорной кислоты (929 000 т).

Генеральный директор Михаил Рыбников отметил, что эти результаты создают основу для достижения исторического годового рекорда в 12,5 млн т готовой продукции.

Помимо дивидендов совет директоров рассмотрел вопросы промышленной и кибербезопасности, ИТ-стратегии, а также переизбрал действующее правление в составе Михаила Рыбникова, Алексея Сиротенко и Дмитрия Морозова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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