Погрузка на сети РЖД за май снизилась на 9,4% до 94,6 млн тонн
В январе – мае РЖД перевезли 465,2 млн т грузов, что на 7,3% меньше аналогичного периода в прошлом году.
Основные потери в объемах связаны со снижением перевозок строительных грузов (-19,4%) из-за уменьшения поставок продукции крупных щебеночных предприятий на строительные комплексы. Также уменьшилась поставка нефтяных грузов (-8,9%). Из-за сокращения спроса на металлургию, уточняет пресс-служба, снизилась погрузка черных металлов и металлолома – на 29,1% и 40% соответственно.
В мае выросла погрузка железной руды (1,1%), рыбы (24,4%), удобрений (2,8%), сахара (6,5%) и цветной руды (0,7%). Увеличились поставки в порты Дальнего Востока – на 1,3%, в том числе каменного угля – на 2,7%.
Снижение грузоперевозок по железной дороге, как объяснил «Ведомостям» генеральный директор НТК Андрей Черников, связано с падением общемировых цен в горно-металлургическом секторе и ростом тарифов перевозок по железной дороге. Мировые цены на уголь упали в среднем со $100 до $60 за 1 т.