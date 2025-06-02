Погрузка на сети РЖД за май снизилась на 9,4% до 94,6 млн тонн

Снижение грузоперевозок по железной дороге, как объяснил «Ведомостям» генеральный директор НТК Андрей Черников, связано с падением общемировых цен в горно-металлургическом секторе и ростом тарифов перевозок по железной дороге. Мировые цены на уголь упали в среднем со $100 до $60 за 1 т.