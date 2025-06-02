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Погрузка на сети РЖД за май снизилась на 9,4% до 94,6 млн тонн

Ведомости

Погрузка на сети РЖД за май составила 94,6 млн т, что на 9,4% меньше данных аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

В январе – мае РЖД перевезли 465,2 млн т грузов, что на 7,3% меньше аналогичного периода в прошлом году.

Основные потери в объемах связаны со снижением перевозок строительных грузов (-19,4%) из-за уменьшения поставок продукции крупных щебеночных предприятий на строительные комплексы. Также уменьшилась поставка нефтяных грузов (-8,9%). Из-за сокращения спроса на металлургию, уточняет пресс-служба, снизилась погрузка черных металлов и металлолома – на 29,1% и 40% соответственно.

В мае выросла погрузка железной руды (1,1%), рыбы (24,4%), удобрений (2,8%), сахара (6,5%) и цветной руды (0,7%). Увеличились поставки в порты Дальнего Востока – на 1,3%, в том числе каменного угля – на 2,7%.

Снижение грузоперевозок по железной дороге, как объяснил «Ведомостям» генеральный директор НТК Андрей Черников, связано с падением общемировых цен в горно-металлургическом секторе и ростом тарифов перевозок по железной дороге. Мировые цены на уголь упали в среднем со $100 до $60 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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