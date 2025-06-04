Rubytech представила первую российскую платформу техмоделирования для нефтегаза

«Дельтамод» построена по модульному принципу и может использоваться как на выделенных серверах, так и в составе распределенной инфраструктуры. Система интегрируется с другими цифровыми решениями Rubytech – для планирования, создания цифровых двойников и обучения персонала. В разработке использовались библиотеки оборудования и термодинамические пакеты, а сама платформа создавалась специалистами с опытом международных проектов в области моделирования.