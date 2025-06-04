Rubytech представила первую российскую платформу техмоделирования для нефтегаза
Центр цифровых технологий Rubytech запустил отечественную платформу технологического моделирования «Дельтамод», разработанную для нужд нефтегазовой отрасли, сообщили «Ведомостям» в компании.
Это первое в России решение, ориентированное на полный цикл цифрового инжиниринга – от проектирования объектов до оптимизации производственных процессов и подготовки специалистов.
Платформа обеспечивает создание цифровых моделей на основе характеристик сырья, оборудования и внешних условий. Она поддерживает облачную архитектуру, масштабируемость и распределенную работу, а также совместима с ключевыми зарубежными аналогами, такими как Aspen HYSYS и Honeywell UniSimDesign.
«Дельтамод» построена по модульному принципу и может использоваться как на выделенных серверах, так и в составе распределенной инфраструктуры. Система интегрируется с другими цифровыми решениями Rubytech – для планирования, создания цифровых двойников и обучения персонала. В разработке использовались библиотеки оборудования и термодинамические пакеты, а сама платформа создавалась специалистами с опытом международных проектов в области моделирования.
По словам генерального директора Центра цифровых технологий Дмитрия Агафонова, основа команды «Дельтамод» – разработчики, ранее работавшие над системой Honeywell UniSimDesign. Это обеспечивает качественный и надёжный переход нефтегазовой отрасли на российское программное обеспечение, полностью защищённое от внешних санкционных рисков.