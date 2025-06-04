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Rubytech представила первую российскую платформу техмоделирования для нефтегаза

Ведомости

Центр цифровых технологий Rubytech запустил отечественную платформу технологического моделирования «Дельтамод», разработанную для нужд нефтегазовой отрасли, сообщили «Ведомостям» в компании.

Это первое в России решение, ориентированное на полный цикл цифрового инжиниринга – от проектирования объектов до оптимизации производственных процессов и подготовки специалистов.

Платформа обеспечивает создание цифровых моделей на основе характеристик сырья, оборудования и внешних условий. Она поддерживает облачную архитектуру, масштабируемость и распределенную работу, а также совместима с ключевыми зарубежными аналогами, такими как Aspen HYSYS и Honeywell UniSimDesign.

«Дельтамод» построена по модульному принципу и может использоваться как на выделенных серверах, так и в составе распределенной инфраструктуры. Система интегрируется с другими цифровыми решениями Rubytech – для планирования, создания цифровых двойников и обучения персонала. В разработке использовались библиотеки оборудования и термодинамические пакеты, а сама платформа создавалась специалистами с опытом международных проектов в области моделирования.

По словам генерального директора Центра цифровых технологий Дмитрия Агафонова, основа команды «Дельтамод» – разработчики, ранее работавшие над системой Honeywell UniSimDesign. Это обеспечивает качественный и надёжный переход нефтегазовой отрасли на российское программное обеспечение, полностью защищённое от внешних санкционных рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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