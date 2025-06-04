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Средняя цена на мороженое по итогам мая увеличилась на 14%

Ведомости

Медианная стоимость мороженого достигла 104 руб. за период с 1 по 27 мая 2025 г., что больше на 14%, чем за аналогичный период 2024 г., сообщил аналитический центр «Чек индекс». Продажи выросли на 3% по количеству, в денежном выражении – на 17%.

В сфере онлайн-покупок средняя цена на мороженое достигла 331 руб. Рост в сравнении год к году составил 9%. Россияне потратили онлайн на мороженое за май 2025 г. больше на 25%, чем за май 2024 г.

Наиболее популярными видами товара, по данным «Чек индекса», стали мороженое в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо. «ЗОЖ-варианты» позволят развивать ассортимент, например количество покупок товара с пометками «фитнес» и «био» в названии за год выросло на 30%. Аналитики центра сообщили, что несмотря на рост ценника, спрос на мороженое увеличивается за счет более солнечной погоды, большего количества времени, проведенного потребителями на улице, а также увеличения дистрибуции в сегменте онлайн-торговли.

В середине апреля «Чек индекс» приводил данные по медианной цене на красную икру в Краснодарском крае. Тогда стало известно, что этот показатель за 1 кг продукта составил 8900 руб. и вырос на 18% за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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