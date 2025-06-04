Средняя цена на мороженое по итогам мая увеличилась на 14%

Наиболее популярными видами товара, по данным «Чек индекса», стали мороженое в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо. «ЗОЖ-варианты» позволят развивать ассортимент, например количество покупок товара с пометками «фитнес» и «био» в названии за год выросло на 30%. Аналитики центра сообщили, что несмотря на рост ценника, спрос на мороженое увеличивается за счет более солнечной погоды, большего количества времени, проведенного потребителями на улице, а также увеличения дистрибуции в сегменте онлайн-торговли.