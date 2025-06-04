Средняя цена на мороженое по итогам мая увеличилась на 14%
Медианная стоимость мороженого достигла 104 руб. за период с 1 по 27 мая 2025 г., что больше на 14%, чем за аналогичный период 2024 г., сообщил аналитический центр «Чек индекс». Продажи выросли на 3% по количеству, в денежном выражении – на 17%.
В сфере онлайн-покупок средняя цена на мороженое достигла 331 руб. Рост в сравнении год к году составил 9%. Россияне потратили онлайн на мороженое за май 2025 г. больше на 25%, чем за май 2024 г.
Наиболее популярными видами товара, по данным «Чек индекса», стали мороженое в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо. «ЗОЖ-варианты» позволят развивать ассортимент, например количество покупок товара с пометками «фитнес» и «био» в названии за год выросло на 30%. Аналитики центра сообщили, что несмотря на рост ценника, спрос на мороженое увеличивается за счет более солнечной погоды, большего количества времени, проведенного потребителями на улице, а также увеличения дистрибуции в сегменте онлайн-торговли.
В середине апреля «Чек индекс» приводил данные по медианной цене на красную икру в Краснодарском крае. Тогда стало известно, что этот показатель за 1 кг продукта составил 8900 руб. и вырос на 18% за год.