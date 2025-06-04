В Госдуме предложили продлить срок стандартизации сетей связи на 3 года
Несколько сенаторов РФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить срок приведения сетей связи в соответствие с Типовыми техническими требованиями на 3 года. Соответствующий документ размещен в думской базе.
Законопроект также предполагает осуществление контроля за соблюдением правил взаимодействия между оператором и лицом, управляющим многоквартирным домом (МКД). Контролировать их взаимоотношения при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи будут уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и органы государственного жилищного надзора.
Кроме того, как подчеркивается в пояснительной записке, действие федерального закона № 67-ФЗ должно распространяться на всех собственников помещений в МКД, и не только жилых. Соответствующие поправки предлагают внести сенаторы. «Собственники нежилых помещений в МКД являются полноправными сособственниками объектов общей собственности в МКД и несут равные обязанности по его содержанию и ремонту», – говорят авторы инициативы.
Федеральный закон №67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации» вступил в силу с 6 апреля 2024 г. Он изменил требования к размещению в МКД сетей провайдеров и позволил делать это в местах общего пользования без решения общего собрания собственников.