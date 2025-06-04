В Госдуме предложили продлить срок стандартизации сетей связи на 3 года

Кроме того, как подчеркивается в пояснительной записке, действие федерального закона № 67-ФЗ должно распространяться на всех собственников помещений в МКД, и не только жилых. Соответствующие поправки предлагают внести сенаторы. «Собственники нежилых помещений в МКД являются полноправными сособственниками объектов общей собственности в МКД и несут равные обязанности по его содержанию и ремонту», – говорят авторы инициативы.