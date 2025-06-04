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В Госдуме предложили продлить срок стандартизации сетей связи на 3 года

Ведомости

Несколько сенаторов РФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить срок приведения сетей связи в соответствие с Типовыми техническими требованиями на 3 года. Соответствующий документ размещен в думской базе.

Законопроект также предполагает осуществление контроля за соблюдением правил взаимодействия между оператором и лицом, управляющим многоквартирным домом (МКД). Контролировать их взаимоотношения при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи будут уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и органы государственного жилищного надзора.

Кроме того, как подчеркивается в пояснительной записке, действие федерального закона № 67-ФЗ должно распространяться на всех собственников помещений в МКД, и не только жилых. Соответствующие поправки предлагают внести сенаторы. «Собственники нежилых помещений в МКД являются полноправными сособственниками объектов общей собственности в МКД и несут равные обязанности по его содержанию и ремонту», – говорят авторы инициативы.

Федеральный закон №67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации» вступил в силу с 6 апреля 2024 г. Он изменил требования к размещению в МКД сетей провайдеров и позволил делать это в местах общего пользования без решения общего собрания собственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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