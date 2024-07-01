«Роснефть» подписала соглашение о взаимодействии в финансовой сфере с Минфином
Стороны намерены установить сотрудничество в области финансов. Совместная работа компании и министерства будет направлена на разработку и внедрение мер, снижающих негативные последствия введенных ограничений зарубежных стран, касающихся РФ и российских юридических лиц.
Соглашение предполагает содействие в организации расчетов с дружественными государствами в национальных валютах, а также развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах стран-партнеров. «Роснефть» и Минфин также планируют создать международные коммуникационные площадки как в России, так и за ее пределами. Это может способствовать обсуждению финансового сотрудничества, говорится в сообщении. Кроме того, стороны соглашения собираются организовать совместную деятельность в области экспертно-аналитической работы.
Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин министр финансов РФ Антон Силуанов.