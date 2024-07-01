Соглашение предполагает содействие в организации расчетов с дружественными государствами в национальных валютах, а также развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах стран-партнеров. «Роснефть» и Минфин также планируют создать международные коммуникационные площадки как в России, так и за ее пределами. Это может способствовать обсуждению финансового сотрудничества, говорится в сообщении. Кроме того, стороны соглашения собираются организовать совместную деятельность в области экспертно-аналитической работы.