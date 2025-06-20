«Россети» обсуждают новый механизм финансирования инвестпрограммы
«Россети» обсуждает с правительством механизм финансирования части инвестиционных проектов за счет надбавки к тарифу на передачу электроэнергии для участников оптового энергорынка по аналогии с платежами в рамках механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для объектов генерации. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гендиректор компании Андрей Рюмин.
Он пояснил, что в энергодефицитных регионах можно строить не генерирующие объекты, а энергетические сети. При этом источником финансирования таких проектов должна быть инвестиционная надбавка для участников оптового рынка.
«Это касается крупных проектов магистрального комплекса. <…> Дайте нам тот же источник финансирования, который действует в отношении генерации, мы потратим в два раза меньше и добьемся того же результата. То есть предлагаем финансировать часть наших объектов за счет надбавки на оптовом рынке», – сказал Рюмин.
Механизм ДПМ был введен в России в конце 2000-х гг. для стимулирования создания новой генерации. Договоры о предоставлении мощности обеспечивают инвесторам фиксированную доходность за счет повышенных платежей с оптового энергорынка.
В качестве примера Рюмин привел проект по строительству линии электропередачи от Приморской ГРЭС до новой подстанции на юге Приморского края.
«Это энергодефицитный район, где можно решить вопрос [энергодефицита] сетевым строительством. Поэтому с Приморской ГРЭС, где есть дополнительная мощность, мы строим сейчас линию электропередачи. Если бы там строилась генерация, она бы строилась за счет оптового рынка. Линию тоже можно строить за счет оптового рынка», – пояснил он.
Топ-менеджер отметил, что эта схема финансирования инвестпроектов «активно обсуждается» в правительстве. По его словам, инициативу поддерживает Минэкономразвития, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос.
Рюмин также отметил, что инвестпрограмма «Россетей» на 2025 г. запланирована в объеме 760 млрд руб., что на 100 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Но сейчас идет обсуждение ее секвестра, в результате чего некоторые проекты по срокам могут «сдвинуться вправо», сообщил он. «Точно сказать, какой в итоге будет инвестиционная программа, пока сложно. Но я думаю, что она все же превысит уровень предыдущего года», – заявил глава «Россетей».