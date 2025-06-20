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«Россети» обсуждают новый механизм финансирования инвестпрограммы

Ведомости

«Россети» обсуждает с правительством механизм финансирования части инвестиционных проектов за счет надбавки к тарифу на передачу электроэнергии для участников оптового энергорынка по аналогии с платежами в рамках механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для объектов генерации. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гендиректор компании Андрей Рюмин.

Он пояснил, что в энергодефицитных регионах можно строить не генерирующие объекты, а энергетические сети. При этом источником финансирования таких проектов должна быть инвестиционная надбавка для участников оптового рынка.

«Это касается крупных проектов магистрального комплекса. <…> Дайте нам тот же источник финансирования, который действует в отношении генерации, мы потратим в два раза меньше и добьемся того же результата. То есть предлагаем финансировать часть наших объектов за счет надбавки на оптовом рынке», – сказал Рюмин.

Механизм ДПМ был введен в России в конце 2000-х гг. для стимулирования создания новой генерации. Договоры о предоставлении мощности обеспечивают инвесторам фиксированную доходность за счет повышенных платежей с оптового энергорынка.

В качестве примера Рюмин привел проект по строительству линии электропередачи от Приморской ГРЭС до новой подстанции на юге Приморского края.

«Это энергодефицитный район, где можно решить вопрос [энергодефицита] сетевым строительством. Поэтому с Приморской ГРЭС, где есть дополнительная мощность, мы строим сейчас линию электропередачи. Если бы там строилась генерация, она бы строилась за счет оптового рынка. Линию тоже можно строить за счет оптового рынка», – пояснил он.

Топ-менеджер отметил, что эта схема финансирования инвестпроектов «активно обсуждается» в правительстве. По его словам, инициативу поддерживает Минэкономразвития, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос.

Рюмин также отметил, что инвестпрограмма «Россетей» на 2025 г. запланирована в объеме 760 млрд руб., что на 100 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Но сейчас идет обсуждение ее секвестра, в результате чего некоторые проекты по срокам могут «сдвинуться вправо», сообщил он. «Точно сказать, какой в итоге будет инвестиционная программа, пока сложно. Но я думаю, что она все же превысит уровень предыдущего года», – заявил глава «Россетей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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