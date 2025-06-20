«Россети» обсуждают новый механизм финансирования инвестпрограммы

Рюмин также отметил, что инвестпрограмма «Россетей» на 2025 г. запланирована в объеме 760 млрд руб., что на 100 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Но сейчас идет обсуждение ее секвестра, в результате чего некоторые проекты по срокам могут «сдвинуться вправо», сообщил он. «Точно сказать, какой в итоге будет инвестиционная программа, пока сложно. Но я думаю, что она все же превысит уровень предыдущего года», – заявил глава «Россетей».