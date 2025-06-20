«Россети» назвали регион с наибольшим количеством «черных» майнеров

Рюмин пояснил, что нелегальные майнеры делятся на «черных» и «серых». «Черные» майнеры просто воруют электроэнергию. И чем дороже биткойн, тем их больше.«Серые» за электроэнергию платят, но по льготному тарифу для населения. К примеру, в Дагестане нет «серых» майнеров, они вообще не платят», – отметил глава «Россетей».