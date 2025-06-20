«Россети» назвали регион с наибольшим количеством «черных» майнеров
Наибольшее количество «черных» майнеров криптовалюты зафиксировано в Дагестане. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гендиректор компании Андрей Рюмин.
«Если говорить по регионам, то наибольшее количество «черных» майнеров в Дагестане», – отметил он.
Далее, по словам Рюмина, следуют другие регионы Северного Кавказа, а затем – ряд регионов Сибири. Их топ-менеджер не уточнил.
Рюмин пояснил, что нелегальные майнеры делятся на «черных» и «серых». «Черные» майнеры просто воруют электроэнергию. И чем дороже биткойн, тем их больше.«Серые» за электроэнергию платят, но по льготному тарифу для населения. К примеру, в Дагестане нет «серых» майнеров, они вообще не платят», – отметил глава «Россетей».
В феврале этого года «Россети» сообщили, что ущерб компании от «черных» майнеров в 2024 г. превысил 1,3 млрд руб.
По словам Рюмина, выявленный размер ущерба существенно меньше реального, так как компания выявляет только часть «черного» майнинга.