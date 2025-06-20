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«Россети» назвали регион с наибольшим количеством «черных» майнеров

Ведомости

Наибольшее количество «черных» майнеров криптовалюты зафиксировано в Дагестане. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гендиректор компании Андрей Рюмин.

«Если говорить по регионам, то наибольшее количество «черных» майнеров в Дагестане», – отметил он.

Далее, по словам Рюмина, следуют другие регионы Северного Кавказа, а затем – ряд регионов Сибири. Их топ-менеджер не уточнил.

Рюмин пояснил, что нелегальные майнеры делятся на «черных» и «серых». «Черные» майнеры просто воруют электроэнергию. И чем дороже биткойн, тем их больше.«Серые» за электроэнергию платят, но по льготному тарифу для населения. К примеру, в Дагестане нет «серых» майнеров, они вообще не платят», – отметил глава «Россетей».

В феврале этого года «Россети» сообщили, что ущерб компании от «черных» майнеров в 2024 г. превысил 1,3 млрд руб.

По словам Рюмина, выявленный размер ущерба существенно меньше реального, так как компания выявляет только часть «черного» майнинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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