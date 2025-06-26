Южная Корея прекратила эксплуатацию первого коммерческого ядерного реактора

Реактор Kori-1 расположен в Пусане на юго-востоке Республики Кореи. Его действие было остановлено в 2017 г. после около 40 лет работы. В мае 2024 г. государственная энергетическая компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) начала процесс химической дезактивации для удаления радиоактивных материалов из реактора, что было первым шагом для вывода объекта из эксплуатации. Для осуществления полного демонтажа необходимо было разрешение Комиссии по ядерной безопасности.