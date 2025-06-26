Южная Корея прекратила эксплуатацию первого коммерческого ядерного реактора
В Южной Корее одобрили решение о выводе из эксплуатации первого коммерческого (и сейчас не работающего) ядерного реактора Kori-1, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комиссию по ядерной безопасности.
Представитель комиссии заявил, что для полного демонтажа реактора будет необходимо около 12 лет. Такой срок обусловлен необходимостью строительства хранилищ отработавшего ядерного топлива. По данным агентства, работы по выводу из эксплуатации обойдутся в 1,07 трлн вон ($788,8 млрд). В процессе будет образовано 171 708 т радиоактивных отходов.
Реактор Kori-1 расположен в Пусане на юго-востоке Республики Кореи. Его действие было остановлено в 2017 г. после около 40 лет работы. В мае 2024 г. государственная энергетическая компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) начала процесс химической дезактивации для удаления радиоактивных материалов из реактора, что было первым шагом для вывода объекта из эксплуатации. Для осуществления полного демонтажа необходимо было разрешение Комиссии по ядерной безопасности.