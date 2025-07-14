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Склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на эксплуатацию после пожара

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ завершила реконструкцию логистического склада в Шушарах в Санкт-Петербурге и готовится к его открытию. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в Telegram-канале.

Ким выразила благодарность тем, кто работал над восстановлением склада после пожара. По ее словам, создан складской комплекс с улучшенной инфраструктурой, отвечающей всем стандартам безопасности и технологического оснащения.

5 июня 2024 г. Ким сообщила, что Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после пожара в логистическом комплексе. Тогда она говорила, что объект введут в эксплуатацию к концу прошлого года, а его площадь составит 100 000 кв. м. Ожидалось, что сотрудники склада вернутся на прошлое место работы.

Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января 2024 г. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв. После происшествия РБК со ссылкой на источники писал, что склад не был застрахован. В интервью «Ведомостям» Ким пояснила, что сооружение действительно не было полностью застраховано.

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