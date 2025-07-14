Склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на эксплуатацию после пожара

Пожар на складе Wildberries площадью 112 000 кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января 2024 г. Огонь удалось локализовать на площади 70 000 кв. м. Открытое горение ликвидировали на следующий день. Обошлось без жертв. После происшествия РБК со ссылкой на источники писал, что склад не был застрахован. В интервью «Ведомостям» Ким пояснила, что сооружение действительно не было полностью застраховано.