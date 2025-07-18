Объем продаж растворимого кофе в России упал почти на 5% за год

Совокупные натуральные продажи кофе в целом при этом выросли за тот же период на 1,3%. Такой дисбаланс эксперты издания объяснили тем, что в России популяризируется культура кофе, поэтому покупатели уделяют внимание качеству, вкусу, происхождению зерен. По данным «Нильсен», выросли, например, продажи дрип-кофе. За рассматриваемый период они увеличились в 2,2 раза.