Объем продаж растворимого кофе в России упал почти на 5% за год
С июня 2024 г. по май 2025 г. продажи растворимого кофе в рознице упали на 4,9% в сравнении с результатом предыдущих 12 месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».
Совокупные натуральные продажи кофе в целом при этом выросли за тот же период на 1,3%. Такой дисбаланс эксперты издания объяснили тем, что в России популяризируется культура кофе, поэтому покупатели уделяют внимание качеству, вкусу, происхождению зерен. По данным «Нильсен», выросли, например, продажи дрип-кофе. За рассматриваемый период они увеличились в 2,2 раза.
Кроме того, аналитики отметили тенденцию, согласно которой потребители покупают собственные кофемашины. Натуральные продажи кофе в зернах прибавили 11,5% за 12 месяцев, в капсулах - 7%. В сети супермаркетов «Лента» также подчеркнули, что покупателям все больше интересна капсульная, молотая продукция и фильтр-кофе.
В I квартале 2025 г. продажи кофе упали на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. в Краснодарском крае. При этом средний чек покупки одной упаковки кофе составил 245 руб., что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.