Турция начала поставки азербайджанского газа в Сирию

Он уточнил, что речь идет о поставках в сирийские Алеппо и Хомс до 6 млн куб. м газа в сутки. На первом этапе, как отметил министр, в Сирию будет экспортироваться до 2 млрд куб. м природного газа в год. Поставки будут обеспечивать электростанции мощностью около 1200 мегаватт, что удовлетворит потребности в электроэнергии пяти млн домохозяйств и внесет «значительный вклад в нормализацию жизни в Сирии», указал Байрактар. Проект поставок через турецко-сирийскую границу реализуется в результате подписания соглашения с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией SOCAR.