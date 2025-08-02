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Турция начала поставки азербайджанского газа в Сирию

В стране считают запуск «историческим моментом»
Ведомости

Турция запустила поставки из Азербайджана в Сирию по турецко-сирийскому газопроводу. В церемонии открытия газопровода, который проходит через турецкий город Килис, приняли участие представители трех стран, а также Катара, передает TRT Haber.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар назвал запуск поставок «историческим моментом», заявив, что таким образом Анкара еще больше укрепляет связи с Сирией, чьи жители «годами испытывали тяжелые страдания».

Он уточнил, что речь идет о поставках в сирийские Алеппо и Хомс до 6 млн куб. м газа в сутки. На первом этапе, как отметил министр, в Сирию будет экспортироваться до 2 млрд куб. м природного газа в год. Поставки будут обеспечивать электростанции мощностью около 1200 мегаватт, что удовлетворит потребности в электроэнергии пяти млн домохозяйств и внесет «значительный вклад в нормализацию жизни в Сирии», указал Байрактар. Проект поставок через турецко-сирийскую границу реализуется в результате подписания соглашения с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией SOCAR.

В середине июля стало известно, что в ближайшее время Баку начнет экспортировать свой газ в Сирию через территорию Турции. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев встречался с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, с которой Сирия сейчас испытывает серьезные проблемы.

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