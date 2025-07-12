Азербайджан в ближайшее время начнет поставлять газ в Сирию

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в гуманитарной, образовательной и культурной сферах, добавили в пресс-службе. Алиев также отметил, что прежние власти Сирии многие годы проводили «недружественную политику» по отношению к Баку, но после установления новой власти в республике «открылись большие перспективы для развития отношений».