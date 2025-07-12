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Азербайджан в ближайшее время начнет поставлять газ в Сирию

Ведомости

В ближайшее время Азербайджан начнет экспортировать свой газ в Сирию через территорию Турции, сообщается на сайте президента Азербайджана по итогам встречи Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Стороны на встрече 12 июля обсудили, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, с которой Сирия сейчас испытывает серьезные проблемы. 

«В этом контексте было подчеркнуто, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности этой страны», – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в гуманитарной, образовательной и культурной сферах, добавили в пресс-службе. Алиев также отметил, что прежние власти Сирии многие годы проводили «недружественную политику» по отношению к Баку, но после установления новой власти в республике «открылись большие перспективы для развития отношений».

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