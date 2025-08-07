WSJ: мировой автопром потерял почти $12 млрд из-за пошлин Трампа

Для анализа издание выбрало 14 компаний, в том числе Toyota, Volkswagen, Ford и другие. Их общие потери и указала газета на уровне почти $12 млрд. Более $3 млрд из них затратила из-за пошлин Трампа Toyota в течение второго квартала 2025 г. Наименьшие потери понесла американская Tesla (около $300 млн). WSJ спрогнозировала и дальнейшее продолжение потерь, например, по показателю чистой прибыли.