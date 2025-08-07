WSJ: мировой автопром потерял почти $12 млрд из-за пошлин Трампа
Крупнейшие производители автомобилей в мире потеряли около $11,8 млрд после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, что стало наибольшим уроном для отрасли со времен пандемии COVID-19, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные подсчеты.
Для анализа издание выбрало 14 компаний, в том числе Toyota, Volkswagen, Ford и другие. Их общие потери и указала газета на уровне почти $12 млрд. Более $3 млрд из них затратила из-за пошлин Трампа Toyota в течение второго квартала 2025 г. Наименьшие потери понесла американская Tesla (около $300 млн). WSJ спрогнозировала и дальнейшее продолжение потерь, например, по показателю чистой прибыли.
По данным издания, 10 крупнейших автопроизводителей, кроме компаний из КНР, могут сократить чистую прибыль примерно на 25% к концу 2025 г.
Среди мер, к которым могут прибегнуть автопроизводители, газета назвала перенос предприятий в США и повышение цен для потребителей, однако эти процессы могут быть осуществлены в течение нескольких лет.
В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на все импортируемые автомобили и запчасти. 18 июля стало известно, что Евросоюз возобновил переговоры с Вашингтоном о снижении автомобильных тарифов по принципу взаимности. Страны были готовы уменьшить свои 10%-ные пошлины на американские авто в обмен на сокращение текущих 20%-ных сборов со стороны США.