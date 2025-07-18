ЕС ведет переговоры с США о снижении тарифов на автомобили
Европейский союз возобновил переговоры с США о снижении автомобильных тарифов по принципу взаимности, отказавшись от ранее предлагавшегося немецкими автопроизводителями сложного механизма компенсаций, сообщает Financial Times (FT).
Европейские переговорщики предложили взаимное снижение автомобильных тарифов: ЕС готов уменьшить свои 10%-ные пошлины на американские авто в обмен на сокращение текущих 20%-ных сборов со стороны США.
По данным информированных источников FT, последние переговоры между ЕС и США были посвящены разработке механизма экспортных кредитов для европейских автопроизводителей, осуществляющих производство на территории США.
Кроме того, Вашингтон готов сократить автотарифы до 17,5%, но только в случае зеркального обнуления пошлин Европейским союзом. Одновременно Брюссель добивается пересмотра квотной системы для определенных видов автотранспорта.
Также в публикации подчеркивается, что ЕС готов рассмотреть аккредитацию американских лабораторий для тестирования экспортных автомобилей, но при условии их полного соответствия стандартам ЕС.
В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на все импортируемые автомобили и запчасти.