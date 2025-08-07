Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минтранс РФ хочет увеличить число аэропортов для рейсов из ОАЭ

Ведомости

Минтранс РФ работает над увеличением числа российских аэропортов, принимающих рейсы авиакомпаний из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отметив положительную динамику сотрудничества в сфере транспорта между странами.

По его словам, в 2024 г. объем пассажирских авиаперевозок между странами российскими авиакомпаниями вырос в два раза. «В прошлом году было перевезено порядка 1,3 млн человек. Уже за пять месяцев текущего года – почти 750 000 пассажиров. Поэтому ожидания по году у нас самые позитивные», – подчеркнул министр.

Никитин добавил, что Россия готова рассматривать расширение географии полетов. Это позволит укрепить деловые связи, стимулировать рост туризма и развитие транспортно-логистических маршрутов между Россией и ОАЭ.

Ранее на полях встречи лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна страны заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, соглашение может дать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству с ОАЭ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных