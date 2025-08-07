Минтранс РФ хочет увеличить число аэропортов для рейсов из ОАЭ

По его словам, в 2024 г. объем пассажирских авиаперевозок между странами российскими авиакомпаниями вырос в два раза. «В прошлом году было перевезено порядка 1,3 млн человек. Уже за пять месяцев текущего года – почти 750 000 пассажиров. Поэтому ожидания по году у нас самые позитивные», – подчеркнул министр.