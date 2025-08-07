Минтранс РФ хочет увеличить число аэропортов для рейсов из ОАЭ
Минтранс РФ работает над увеличением числа российских аэропортов, принимающих рейсы авиакомпаний из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, отметив положительную динамику сотрудничества в сфере транспорта между странами.
По его словам, в 2024 г. объем пассажирских авиаперевозок между странами российскими авиакомпаниями вырос в два раза. «В прошлом году было перевезено порядка 1,3 млн человек. Уже за пять месяцев текущего года – почти 750 000 пассажиров. Поэтому ожидания по году у нас самые позитивные», – подчеркнул министр.
Никитин добавил, что Россия готова рассматривать расширение географии полетов. Это позволит укрепить деловые связи, стимулировать рост туризма и развитие транспортно-логистических маршрутов между Россией и ОАЭ.
Ранее на полях встречи лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна страны заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, соглашение может дать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству с ОАЭ.