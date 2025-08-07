Россия и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях
Он рассказал, что с российской стороны документ подписал сам Решетников, с эмиратской – государственный министр внешней торговли Тани бин Ахмед аль Зейюди.
По словам главы Минэкономразвития, соглашение может дать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству с ОАЭ. Он отметил, что документ будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества в торговле услугами, диверсификации торговых потоков, расширению и углублению кооперационных связей.
Решетников отметил, что российские поставщики услуг и инвесторы смогут осуществлять деятельность без ограничений в таких областях, как компьютерные услуги, исследования и разработки, техническое тестирование и др. Кроме того, российским компаниям будет предоставлена возможность создавать дочерние банки, медицинские учреждения и новостные агентства с полным российским капиталом в специализированных свободных зонах Объединенных Арабских Эмиратов.
Данное двустороннее соглашение является дополнением к договоренности о свободной торговле товарами, заключенной между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Эмиратами в июне, отмечает «Интерфакс».
7 августа Путин провел переговоры с бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча в Кремле началась с торжественной церемонии в Георгиевском зале, в ходе которой прозвучали гимны двух стран. В начале беседы в узком составе российский президент подчеркнул позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между государствами. По его словам, объем взаимных инвестиций увеличивается. Но при этом российские вложения в экономику ОАЭ существенно превышают эмиратские инвестиции в РФ.