Главная / Бизнес /

Райт: США хотят стать главным поставщиком нефти и газа в Азии вместо России

Ведомости

Вашингтон намерен занять место главного поставщика нефти и газа в страны Азии вместо России – США уже ведут переговоры с государствами региона. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox Business.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Ведомости» в мае писали, что США – крупнейший в мире экспортер СПГ – поставили на экспорт в 2023 г. 86 млн т СПГ. Во втором полугодии 2024 г. его производство началось на американских проектах Plaquemines LNG Phase I (проектная мощность – 9,9 млн т в год) и Corpus Christi Stage 3 (10 млн т в год).

Как отмечал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в ЕС неслучайно называют сроком отказа от российского газа 2027 г. Заменить топливо из РФ планируется дополнительным притоком СПГ, главным образом с новых американских заводов в Мексиканском заливе.

Вместе с тем, Китай сократил импорт нефти из США в июне 2025 г., следовало из данных главного таможенного управления (ГТУ) КНР. В мае США поставили в Китай нефть на $72,8 млн. Это в четыре раза меньше, чем в апреле ($302,7 млн). В январе показатель составлял $461,5 млрд, а в декабре – до инаугурации Дональда Трампа – $513 млрд. Это происходит на фоне торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном.

