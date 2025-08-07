Райт: США хотят стать главным поставщиком нефти и газа в Азии вместо России

Вместе с тем, Китай сократил импорт нефти из США в июне 2025 г., следовало из данных главного таможенного управления (ГТУ) КНР. В мае США поставили в Китай нефть на $72,8 млн. Это в четыре раза меньше, чем в апреле ($302,7 млн). В январе показатель составлял $461,5 млрд, а в декабре – до инаугурации Дональда Трампа – $513 млрд. Это происходит на фоне торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном.