ВСМ Москва – Петербург включена в проект московского метро на 2026-2030 годы

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы 2026-2030 гг., сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр ВСМ.

Включение высокоскоростной железной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта, говорится в сообщении инфоцентра. На карте он соединен с Ленинградско-Казанским диаметром – МЦД-3.

Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург намечен на 2028 г. Маршрут соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Его реализация – первый шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая охватит 80% России, сообщили в инфоцентре.

Протяженность ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 700 км. Специальный поезд будет способен разогнаться до 400 км/ч. Путь между городами будет занимать чуть больше двух часов.

31 июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РЖД принять меры для завершения проектирования всех этапов ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Меры нужно принять исходя из необходимости получения положительного заключения Главного управления государственной экспертизы на проектную документацию и оценки достоверности сметной стоимости по всем этапам строительства ВСМ.

