Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ

10 июля Государственная дума приняла закон о нулевой ставке НДС для перевозок пассажиров и багажа по ВСМ Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Без НДС будут осуществляться следующие операции: заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа, продажа билетов, эксплуатация, ремонт и обслуживание инфраструктуры, управление поездами, обслуживание пассажиров и др.