Путин поручил обеспечить завершение проектирования ВСМ
Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД принять меры для завершения проектирования всех этапов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Меры нужно принять исходя из необходимости получения положительного заключения Главного управления государственной экспертизы на проектную документацию и оценки достоверности сметной стоимости по всем этапам строительства ВСМ.
Также глава страны поручил представить предложения по оптимизации строительных процедур.
10 июля Государственная дума приняла закон о нулевой ставке НДС для перевозок пассажиров и багажа по ВСМ Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Без НДС будут осуществляться следующие операции: заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа, продажа билетов, эксплуатация, ремонт и обслуживание инфраструктуры, управление поездами, обслуживание пассажиров и др.
Протяженность ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 700 км.