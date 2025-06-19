Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург обсудили на ПМЭФе: главное

«Я хочу сказать немножко о том, как это было. Собрал нас президент на совещание, кто-то присутствовал в его кабинете, кто-то на видео-конференц-связи, и сказал: «Вот, пока мы не решим вопрос, строим или не строим, никто отсюда не уйдет». Эта дискуссия шла где-то до двух часов ночи. В результате было принято решение, что все-таки нужно строить», – сказал глава Санкт-Петербурга.