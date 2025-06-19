Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург обсудили на ПМЭФе: главное

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург обсудили на ПМЭФе: главноеПроектирование находится на завершающей стадии
Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург завершается, специалисты находятся на стадии выхода из Главгосэкспертизы. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт на ключевой сессии транспортного блока ПМЭФ-2025 «Высокоскоростное движение – точки роста экономики и будущего». На мероприятии обсуждались технологические, экономические и социальные эффекты высокоскоростного железнодорожного сообщения и перспективы развития ВСМ в России.
Участие в сессии также приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, гендиректор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин, заммэра Москвы Максим Ликсутов, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.
Время в пути
Помимо Петербурга утвержденная в соответствии с указом президента схема развития железнодорожных ВСМ включает в себя такие направления, как Адлер, Екатеринбург, Казань, Минск и Рязань. В первый, отправной, проект напрямую вовлечены шесть регионов России, что составляет 30 млн человек.
Старовойт назвал создание высокоскоростной железнодорожной магистрали крупнейшим инфраструктурным проектом России. Министр подчеркнул значимость эффекта в виде сокращения времени в пути для пассажиров и напомнил, что от Москвы до Санкт-Петербурга поезд будет двигаться 2 часа 15 минут. По его словам, после запуска движения жители Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга «будут вовлечены в новую современную социальную жизнь».
«Сокращая расстояния, можно будет посещать друг друга и использовать нашу туристическую инфраструктуру. И здесь, конечно, мы предполагаем, и уже эти работы начаты, будет развиваться малый и средний бизнес этих регионов», – отметил Старовойт.
При реализации проекта, по его словам, будут применяться самые передовые цифровые решения, в частности, бесшовная пассажирская логистика.
«За трассой Москва – Санкт-Петербург, по планам нашего президента, это движение от Москвы до Рязани, это Москва – Минск, Москва – Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. <… > Без технологического суверенитета, без создания своих современных технологий нам невозможно было бы реализовывать этот проект», – подчеркнул министр.
Старовойт отметил, что колоссальные средства в проект вкладывают частные инвесторы, так как он реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Что касается кадров, то на базе Российского университета транспорта создана Академия высокоскоростного движения. До 2028 г. новую специальность получат 500 человек – те люди, которые будут работать на высокоскоростной магистрали.
Общность усилий в условиях спецоперации
Губернатор Беглов рассказал, как решался вопрос о строительстве ВСМ.
«Я хочу сказать немножко о том, как это было. Собрал нас президент на совещание, кто-то присутствовал в его кабинете, кто-то на видео-конференц-связи, и сказал: «Вот, пока мы не решим вопрос, строим или не строим, никто отсюда не уйдет». Эта дискуссия шла где-то до двух часов ночи. В результате было принято решение, что все-таки нужно строить», – сказал глава Санкт-Петербурга.
По его словам, этот проект демонстрирует то, чему учит президент России Владимир Путин, – «сложению всех сил», как технических, так и финансовых (федеральных, региональных и привлеченных частных). Беглов обратил внимание, что в проект ВСМ включены строительство и скоростной железной дороги, и локомотива «Белый кречет».
Губернатор также подчеркнул, что речь о первой пассажирской железной дороге в России.
«Вот представьте себе, 400 км в час – возможность локомотива. 2 часа 15 минут до Москвы от Санкт-Петербурга и всего 29 минут до Великого Новгорода. <…> Жителям Великого Новгорода можно приехать в Санкт-Петербург, сходить в театр и вернуться домой. <…> Практически создается одна агломерация: Ленинградская область – Великий Новгород», – отметил он.
Создание такого мегапроекта в условиях спецоперации и жестких санкций свидетельствует об устойчивости экономики и развития России, добавил Беглов.
Дронов в свою очередь отметил, что на территории региона будет две станции – на Валдае и в Великом Новгороде. В числе преимуществ ВСМ он назвал транспортную доступность, развитие туризма, новые рабочие места, развитие предприятий.
«Мы сегодня на площадках форума с группой компаний «Нацпроектстрой» подписываем соглашение о строительстве на территории Новгородской области завода по производству железобетонных плит для строительства ВСМ. <…> Мы понимаем, что создается новая промышленность, которая, с одной стороны, в полной мере обеспечит потребности строительства, а в дальнейшем и будет работать на эксплуатацию построенной инфраструктуры», – сказал Дронов.
Расширение рынка труда и рост ВВП
Среди ожидаемых эффектов строительства ВСМ Ликсутов назвал рост туристического потока.
«Фактически можно будет, просто проезжая на метро мимо Ленинградского вокзала, подумать: «А почему бы мне не съездить в Петербург или Великий Новгород?» Целевое расписание, к которому мы будем идти в несколько этапов, подразумевает движение каждые 15 минут», – отметил он.
Кроме того, сокращение времени в пути изменит подход бизнеса к размещению офисов. Предприятия также смогут оптимизировать логистику, снизить затраты на перевозку грузов за счет приближения к мегаполисам регионального бизнеса. Рынок труда расширится.
«И, конечно, это большой стимул для того, чтобы все те регионы, которые находятся в зоне ВСМ, подтягивались на единый уровень комфорта жизни. Это тоже произойдет достаточно быстро, если смотреть по развитию, например, ВСМ в Китае», – сказал Ликсутов.
Значимую роль сыграет и освобождение железнодорожных линий, что позволит добавить больше электричек. Ликсутов также спрогнозировал рост ВВП от 15 до 30% в первые пять лет после запуска проекта.
Роль банков
Ведяхин отметил, что принять участие в банковском синдикате на очень крупную сумму решили банки, которые видят стратегические преимущества в этом проекте. Речь идет о Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ и Совкомбанке. По его словам, объем кредитной докуменциации составляет 10 000 листов.
«Это самая большая концессия, с какой бы стороны ни посмотри, в истории Российской Федерации. И по количеству денег, по количеству участников. Примерно было поставлено 1000 подписей», – рассказал Ведяхин.
Зампред правления Сбербанка добавил, что возвратность на операционную окупаемость проекта ожидается через 10 лет после начала функционирования. Иностранные участники в проект не привлекались, подчеркнул он.
В конце марта Старовойт сообщал, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом начнется в середине 2025 г. Протяженность дороги достигнет около 700 км, а общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». Ожидается, что движение будет запущено в 2028 г.