Совкомбанк получил средства из ФНБ в рамках финансирования стройки ВСМ

Топ-менеджер Совкомбанка отметил, что любая концессия – это «улица с двусторонним движением». «Мы верим в проект, а государство – в нашу устойчивость, так как часть денег структурируется через предоставленные нам средства ФНБ в виде субординированного займа. Это высочайшая ответственность для нас <...> Я очень хочу проехать за два часа до Питера и понимать, что в этом есть толика нашей работы», – подытожил Хотимский.