Совкомбанк получил средства из ФНБ в рамках финансирования стройки ВСМ

Совкомбанк получил средства из ФНБ в рамках финансирования стройки ВСМРанее правительство сообщило о перераспределении средств между четырьмя банками синдиката
Совкомбанк подтвердил получение 29,6 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) в виде субординированного займа на финансирование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщил «Ведомостям» представитель банка. «ВСМ для нас очень интересный, стратегический проект, так как он станет крупнейшим кредитом в портфеле банка. Это значимая часть роста корпоративного портфеля. Нам сразу понравилось то, что финансирование прекрасно структурировано и просчитано», – рассказал в интервью «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
В конце апреля правительство выпустило постановление, в котором распределило между банками – кредиторами строительства ВСМ средства ФНБ. Сбербанку и ВТБ выделили 94,2 млрд и 93,2 млрд руб. соответственно, Газпромбанк получил 83,1 млрд руб., Совкомбанк – 29,6 млрд руб.
Проценты будут начисляться по ставке 1% годовых, но только по той части средств, которые будут предоставлены в виде части синдицированного кредита, заключенного между банками и ООО «ВСМ две столицы». Оставшиеся средства банки будут размещать в ЦБ или в других системно значимых банках, по ним будут начисляться проценты по ставке, соответствующей депозитным операциям с ЦБ.
Возврат средств будет осуществляться равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046–2049 гг. Вернуть депозиты банки должны к 25 декабря 2049 г.
Требование – «всю экономику передать в проект, т. е. ничего не оставлять себе, никакой маржи», говорил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Хотимский отдельно отметил «потрясающую по своей сложности и профессионализму» работу команды Сбербанка.
«Частных игроков в проекте немного: это крупные подрядчики по стройке и машиностроению, а мы единственный частный кредитор. Мы лучше других банков были готовы наращивать кредитование с точки зрения нормативов ликвидности в конце прошлого года и поэтому остались в проекте, когда ряд игроков принял решение покинуть синдикат», – отметил Хотимский.
Топ-менеджер Совкомбанка отметил, что любая концессия – это «улица с двусторонним движением». «Мы верим в проект, а государство – в нашу устойчивость, так как часть денег структурируется через предоставленные нам средства ФНБ в виде субординированного займа. Это высочайшая ответственность для нас <...> Я очень хочу проехать за два часа до Питера и понимать, что в этом есть толика нашей работы», – подытожил Хотимский.
В конце 2024 г. четыре банка договорились выделить на крупнейший в России концессионный проект 1,8 трлн руб. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов отмечал, что из ФНБ на финансирование ВСМ планируется выделить 300 млрд руб. Власти предложили распределить эти средства через банки, так как такой механизм инвестиций гораздо эффективнее с точки зрения возвратности средств.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.