Два города – один рынок

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, запланированная к запуску в 2028 г., – это больше, чем новый способ передвижения. Это федеральное инфраструктурное решение, которое может переформатировать структуру спроса, модели потребления и градостроительную логику. Впервые два крупнейших рынка недвижимости страны окажутся настолько плотно связаны, что начнут функционировать как единое пространство. В выигрыше окажутся те, кто первым перестроит стратегии: власти, девелоперы, инвесторы.