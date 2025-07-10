Дума приняла закон о нулевом НДС для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт на ключевой сессии транспортного блока ПМЭФ-2025 «Высокоскоростное движение – точки роста экономики и будущего» сообщил, что проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург завершается, специалисты находятся на стадии выхода из Главгосэкспертизы. Он подчеркнул значимость эффекта в виде сокращения времени в пути для пассажиров и напомнил, что от Москвы до Санкт-Петербурга поезд будет двигаться 2 часа 15 минут.