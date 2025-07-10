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Дума приняла закон о нулевом НДС для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Решение действует до 2065 г.
Ведомости

Дума приняла закон о нулевой ставке НДС при перевозках пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 2065 г. Это следует из данных на сайте электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, с 1 января 2028 г. по 1 января 2065 г. перевозки пассажиров по ВСМ, а также деятельность по организации таких перевозок освобождены от НДС.

Без НДС будут проводиться заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа по ВСМ, продажа билетов, услуги по проверке билетов и борьбе с безбилетниками, эксплуатация, ремонт и обслуживание инфраструктуры, управление поездами, обслуживание пассажиров, размещение и трансляция информации.

В документе уточняется, что к услугам по организации перевозки не относится организация рекламной, торговой и иной коммерческой деятельности.

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт на ключевой сессии транспортного блока ПМЭФ-2025 «Высокоскоростное движение – точки роста экономики и будущего» сообщил, что проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург завершается, специалисты находятся на стадии выхода из Главгосэкспертизы. Он подчеркнул значимость эффекта в виде сокращения времени в пути для пассажиров и напомнил, что от Москвы до Санкт-Петербурга поезд будет двигаться 2 часа 15 минут.

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